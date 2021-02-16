Бжания призвал ответственно отнестись к соблюдению антиковидных мер

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Абхазии по состоянию на 15 февраля выросло до 12106. Выздоровели 11765 человек, умерли 193 человека.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отметил, что снижение заболеваемости COVID-19 в республике не должно стать поводом для расслабления, необходимо ответственно отнестись к соблюдению норм безопасности. Об этом он заявил на совещании с членами правительства и главами администраций, сообщает пресс-служба главы государства.

"Более того, в связи с возобновлением учебного процесса важно более ответственно отнестись к соблюдению норм безопасности", - сказал Бжания.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия на совещании представил данные об эпидемиологической ситуации, отметив, что принятые ограничительные меры привели к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба в свою очередь отметил, что перед возобновлением работы школ и детских садов он со своими коллегами - членами правительства - осуществляли мониторинг этих учреждений.

"Надо отметить, что в некоторых местах уровень подготовки к началу учебы был достаточно высокий. Мы наблюдали полное соответствие всем санитарным нормам и требованиям, утвержденным 12 февраля текущего года", - сказал Делба.

Президент поручил членам правительства, руководителям госкомпаний и других служб взять шефство над школами на период пандемии и в течение двух суток представить список, какой чиновник к какой школе прикреплен.

"Это не значит, что вы должны помогать материально. Нет. Речь идет о контроле за соблюдением санитарных норм. В таком режиме надо будет поработать несколько месяцев. Как только проблема с пандемией будет решена, мы эту работу можем свернуть", - сказал Аслан Бжания.

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