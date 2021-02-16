Пятнадцатилетняя девочка пропала в Гудауте

Министерство внутренних дел Абхазии призвало всех, кто обладает сведениями о местонахождении пропавшей девочки, сообщить в дежурную часть ведомства.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Диана Самава, 2006 года рождения, вышла из дома по улице Владислава Ардзинба в Гудауте в 10:00 утра 16 февраля и по настоящее время не вернулась, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Абхазии.

Отмечается, что девочка была одета в розовую куртку, синие джинсы и черные ботинки.

© Foto / МВД РА Диана Самава

Пресс-служба ведомства обращается ко всем, кто видел или знает местонахождение Дианы Самава, с просьбой сообщить в дежурную часть МВД по телефону +7 (840) 226-41-41 или на Горячую линию МВД: +7 (940) 920-20-95 сообщением на WhatsApp и Telegram Messenger.

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