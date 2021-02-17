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Найдена пропавшая в Гудауте пятнадцатилетняя девочка

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В Абхазии
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Диана Самава, 2006 года рождения, вышла из дома по улице Владислава Ардзинба в Гудауте утром 16 февраля и не выходила на связь весь день.

СУХУМ, 17 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Жительница Гудауты Диана Самава найдена 17 февраля в результате проведения розыскных мероприятий. Об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Абхазии.

В ведомстве добавили, что с девочкой все в порядке. Других обстоятельств поисковых мероприятий пока не сообщается.

Как ранее сообщалось, девочка вышла из дома, расположенного по улице Ардзинба 16 февраля около десяти часов утра и не выходила на связь. В поиске приняли участие сотрудники управлений районных отделов внутренних дел, личный состав центрального аппарата и СОБР МВД Абхазии.

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