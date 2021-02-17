Абхазские депутаты обсудили в Госдуме вопрос ж/д сообщения через республику

Визит делегации Абхазии в Государственную Думу России, в рамках которого стороны обсудили различные вопросы, проходил с 12 по 17 февраля.

СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Депутаты Госдумы, с которыми у абхазских парламентариев состоялась встреча, поддержали обращение Народного Собрания Абхазии о готовности республики к равноправному участию в проекте организации ж/д сообщения между Россией и Арменией через Абхазию, сказал в интервью радио Sputnik председатель комитета Парламента по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа.

"Мы обращались в Государственную Думу с письмом, в котором говорили, что после трехсторонних переговоров России, Армении и Азербайджана в нашем регионе появилась возможность разблокировать транспортные коммуникации. Мы посчитали необходимым обратиться и заявить об этом всему региону, но начали с России, сказали, что Абхазия готова участвовать на равноправных условиях в проекте по разблокированию транспортных коммуникаций", - подчеркнул он.

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11 января 2021 года Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По итогам встречи стороны решили возобновить железнодорожное сообщение между странами.

8 февраля Парламент Абхазии обратился в Госдуму России с заявлением о том, что республика готова на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию.

Астамур Логуа заметил, что депутаты Госдумы поддержали обращение абхазских коллег.

"Ответственные грузинские политики должны принять сложившиеся реалии, нам бок о бок жить много тысячелетий, вместо Абхазии не появится Италия и вместо Грузии - Франция. Нам нужно договариваться на равноправных условиях реализовывать проекты", - подчеркнул Логуа.

Он также добавил, что помимо абхазов и грузин, в регионе живут армяне, азербайджанцы, турки, иранцы, русские, и очень хотелось бы, чтобы Абхазия и Грузия не были фактором раздора.

Помимо этого вопроса, в ходе визита делегации абхазских парламентариев в Госдуму России 16 февраля обсуждались и другие вопросы, подчеркнул Астамур Логуа.

"Это в том числе вопросы пересечения государственной границы, нужно продумать, как это можно сделать в более упрощенной форме в преддверии, как нам кажется, хорошего курортного сезона", - подчеркнул он.

Кроме того, депутаты из Абхазии обсудили с российскими коллегами вопросы, связанные с образованием. "Обсуждали увеличение квот на бесплатную учебу в Российской Федерации", - сказал он.

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