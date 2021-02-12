Силаев о предложении Абхазии по железной дороге: перспективы не очень оптимистические

Радио Силаев о предложение Абхазии по железной дороге: перспективы не очень оптимистические

Парламент обратился в Госдуму России с заявлением о том, что республика готова на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию.

По мнению российского политолога, предложение Абхазии интересное, потому как ранее у республики позиция по открытию дороги была иной. Силаев назвал несколько технических и политических препятствий по реализации проекта.

"Технические препятствия – это то, что дорога идет почти на всем протяжение вплотную к морскому побережью, а гонять товарные поезда по дороге, которая идет практически по соседству с пляжами на курортной территории, - это не очень удобно. Насколько я помню, в советское время эта дорога не использовалась для грузового сообщения", - отметил политолог в эфире радио Sputnik Абхазии.

Говоря о политических препятствиях, эксперт высказал сомнение в том, что грузинская сторона готова будет принять условия транзита.

"Не знаю, к сожалению или к счастью, Абхазия не граничит с Арменией, значит, нужно договариваться с Грузией об условиях транзита. Понятно, что абхазские власти, скорее всего, с радостью начнут с Грузией такие переговоры, потому что они означали бы де-факто их признание, не де-юре, а де-факто. Признание их как властей, как тех, которые осуществляют власть на этой территории, но на это вряд ли пойдет Грузия. Конечно, всегда можно найти какие-то дипломатические развязки, но пока ничего не работает. На мой взгляд, перспективы пока не очень оптимистические", - заключил Силаев.

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