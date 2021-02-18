"Черноморэнерго" предупредило о возможных отключениях электричества

Суточный объем потребления электроэнергии в Абхазии в феврале не должен превышать 8,3 миллиона киловатт-часов.

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. В связи с выросшими нагрузками на энергосистему из-за похолодания, во избежание энергоаварий, на подстанциях будут вводиться временные ограничения при достижении критических нагрузок, сообщает "Черноморэнерго".

В сообщении отмечается, что ухудшившиеся погодные условия и выросшие вместе с этим нагрузки на сети уже обусловили ряд аварийных ситуаций. Добавляется также, что все службы "Черноморэнерго" переведены на усиленный режим работы для своевременного реагирования на внештатные ситуации.

Ранее на совещании с членами правительства, главами районных администраций, представителями "Черноморэнерго", Генпрокуратуры и МВД 16 февраля президент Аслан Бжания заявил, что суточный объем потребления электроэнергии в Абхазии в феврале не должен превышать 8,3 миллиона киловатт-часов. Он отмечал, что в стране снова наблюдается увеличение объема потребления электроэнергии, и не весь этот объем можно объяснить наступлением холодов.

С 23 января во всех районах Абхазии работают оперативные антимайнинговые штабы по пресечению незаконного потребления электричества.

С 2016 года Абхазия получает переток электричества из России в осенне-зимний период, в этом сезоне переток начался 11 декабря.

ИнгурГЭС - единственный собственный источник электроэнергии Абхазии. Она не вырабатывает достаточного для населения республики количества электроэнергии с учетом повышенного потребления зимой, из-за критического состояния деривационного тоннеля и падения уровня воды в Джварском водохранилище.

20 января ИнгурГЭС встала на ремонт. Гидроэлектростанция не будет работать до конца апреля. За это время специалисты планируют восстановить деривационный тоннель, который сильно изношен, и таким образом увеличить его годовую мощность на 100 миллионов киловатт-часов.