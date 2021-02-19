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МЧС подтвердило, что в сгоревшей гостинице в Гудауте обнаружены два погибших ребенка

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Крупный пожар произошел в Гудауте вечером 19 февраля и привел к трагическим последствиям.

СУХУМ, 19 фев - Sputnik, Бадри Есиава. При тушении пожара в помещении гостевого дома в Гудауте были обнаружены тела двоих детей 2018 и 2020 годов рождения, сообщает МЧС Абхазии.

"Пожарные приехали быстро, но к моменту их прибытия пламя охватило несколько этажей строения. В гостевом доме проживало несколько семей с детьми. При тушении в одном из помещений спасатели нашли тела двух детей", - рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что сигнал о возгорании в частном гостевом доме на улице Очамчырской в Гудауте поступил в 17 часов 10 минут.

В тушении пожара были задействованы три пожарных расчета ПСЧ города Гудаута.

Ранее о том, что при пожаре погибли дети, Sputnik сообщил очевидец.

Причины возгорания и обстоятельства того, почему взрослые не сумели вынести детей из полыхающего здания, выясняются.

 


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