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Учения МЧС в Ставропольском крае

Три на всю страну: в МЧС Абхазии рассказали о функциях водолазов

© Sputnik / Александр Викулов
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210220/1031872004/Tri-na-vsyu-stranu-MChS-Abkhazii-obyavilo-nabor-na-dolzhnost-vodolaza.html

Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии объявила набор на должность водолаза. Сейчас в штате только три специалиста.

СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Основными функциями водолазов Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии являются участие в спасательных операциях и подготовка пляжей к летнему сезону, рассказал Sputnik начальник инспекции Тенгиз Сабуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Такие обстоятельства: водолаз Чача о своей профессии

По его словам, сейчас в штате инспекции всего три водолаза, вакантных должностей еще две.

В функции водолаза, помимо прочего, входит обучение водолазов-спасателей. Как отметил Сабуа, сейчас все водолазы-спасатели дислоцированы в Сухуме, поэтому в спасательных операциях по всей республике ГИМС не успевает участвовать.  

"К примеру, если кто-то будет тонуть, конечно, мы выдвигаемся, но в основном все водолазы-спасатели находятся в Сухуме, поэтому мы спасать не успеваем. Если люди тонут, мы можем только найти тело и вытащить его", - добавил Сабуа.

Водолазы также принимают участие в подготовке пляжей к летнему сезону. Они погружаются под воду и вычищают морское дно.
По словам Сабуа, в Абхазии мало специалистов водолазов и желающих обучиться профессии.

"Эта должность очень рисковая, искать труп в воде очень сложно. Труп может быть в различном состоянии, если он долгое время под водой. Поэтому здесь играет и фактор психологический", - добавил он. 

На работу приглашаются молодые люди от 25 до 40 лет. Желательно, чтобы у будущего водолаза уже была квалификация и опыт работы, но будут рассматриваться и кандидатуры с опытом погружения под воду, их будут обучать специалисты, отметил Сабуа.

Заработная плата водолаза до 20 000 рублей. Желающие попробовать свои силы могут ежедневно с 9:00 до 18:00 обращаться в инспекцию или звонить по телефону 921-22-17.


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