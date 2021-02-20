Все идет по плану: прошел месяц с остановки ИнгурГЭС

20 января ИнгурГЭС остановили для ремонта деривационного тоннеля, который находится в критическом состоянии, последний раз его ремонтировали 15 лет назад.

СУХУМ, 20 фев - Sputnik, Илана Миквабия. Работы в деривационном тоннеле ИнгурГЭС идут по плану и к концу апреля будут окончены, сообщил председатель правления ИнгурГЭС Леван Мебония.

"Ремонт тоннеля проходит в различных точках, идет все по графику, как полагается, 30 апреля все работы будут завершены", - отметил Мебония.

Прошел месяц с остановки единственного собственного источника электроэнергии Абхазии – ИнгурГЭС. 24 января рабочие приступили к налаживанию коммуникаций, а через два дня к главным работам, которые будут проводиться на протяжении трех месяцев – бурение и цементирование тоннеля.

Первоначально ремонт тоннеля был запланирован на середину февраля 2021 года, а завершение на май. Размер потерь из-за утечек воды в тоннеле достигал до 250 миллионов киловатт-часов в год.

С 11 декабря 2020 года Абхазия начала получать переток электроэнергии из России. При этом четыре района республики - Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский и Галский, питались от ИнгурГЭС до 20 января, дня остановки гидроэлектростанции.

Работы на ИнгурГЭС планируется закончить к 1 мая 2021 года. Все это время грузинские строители по проекту немецких специалистов будут ремонтировать тоннель протяженностью 15 с половиной километров. Работы будут проводиться на наиболее аварийном участке длиной в два с половиной километра. После ремонта, как ранее рассказал председатель правления ИнгурГЭС Леван Мебония, утечки планируют сократить до 100 миллионов киловатт-часов в год. Ремонт обойдется в 45 миллионов евро, из них семь миллионов выделено в качестве гранта Еврокомиссией, и кредит в 38 миллионов предоставил Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).

© Sputnik / Леон Гуния Ремонт Ингур ГЭС

ИнгурГЭС - единственный собственный источник электроэнергии Абхазии. Станцию ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина расположена на территории Грузии, а турбины и генераторы - на территории Абхазии. Средняя годовая выработка ИнгурГЭС составляет три миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.

Читайте также: