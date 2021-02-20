Специалисты МЧС продолжили работы на месте пожара в Гудауте

В пятницу 19 февраля при тушении пожара в помещении гостевого дома в Гудауте были обнаружены тела двоих детей 2018 и 2020 годов рождения.

СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Специалисты госпожнадзора МЧС Абхазии и сотрудники пожарно-спасательной части Гудауты продолжили работы на месте крупного пожара на улице Очамчырская, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что абхазские власти выразили готовность взять на себя все организационные мероприятия по доставке тел погибших в пожаре на территорию России, о чем были проинформированы представители российского посольства в Абхазии.

Сигнал о возгорании в частном гостевом доме на улице Очамчырской в Гудауте поступил в 17 часов 10 минут. В результате пожара погибли двое детей 2018 и 2020 годов рождения.

Причины возгорания и обстоятельства того, почему взрослые не сумели вынести детей из полыхающего здания, выясняются.

И.о. главы Гудаутского района Баграт Боджгуа в интервью радио Sputnik сообщил, что во время пожара пострадала и 20-летняя девушка, с переломом ноги она была доставлена в Республиканскую больницу. Всего в гостевом доме, в котором произошел пожар, жили три семьи.

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