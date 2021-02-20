Девять новых случаев COVID-19 зафиксировано в Абхазии за сутки

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии с начала пандемии составляет 12680 человек. Зарегистрировано 195 летальных случаев. Выздоровели 11980 человек.

СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у девяти человек из 170 протестированных за сутки в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 59 человек, у 50 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 19 пациентов с COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Ткуарчалской ЦРБ - 6, в Гагрской ЦРБ - 14, в российском военном госпитале в Сухуме - 19 пациентов.

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