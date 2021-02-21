Российский вуз готов обучать абхазских абитуриентов по направлению туризма

Между Институтом международного права и экономики им. А.С.Грибоедова и Министерством туризма Абхазии подписан Меморандум о сотрудничестве.

СУХУМ, 21 фев - Sputnik. Институт международного права и экономики имени А.С.Грибоедова рассматривает возможность подготовки абхазских абитуриентов по направлению туризма, об этом на радио Sputnik рассказал проректор института Николай Королев.

"Может быть, мы откроем филиал нашего вуза в Абхазии. Конечно, существуют вопросы, связанные со стажировками, но с точки зрения туризма абхазская база огромная и мы бы поговорили, например, с гостиницами в Краснодаре по этому поводу. Почему студенты из Абхазии не могут приехать и перенять опыт в том же Сочи? Пока мы находимся на стадии обсуждения этих всех вопросов", - сказал Королев.

Он также отметил, что профессиональные кадры нужны во всех сферах, и они должны уметь не только качественно представлять свой продукт, но и продавать его. По словам Королева, это была одна из задач, которую поставило перед собой Министерство по туризму Абхазии и российские коллеги готовы помочь в ее реализации.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Владимир Делба принял делегацию Общественного совета при федеральном агентстве по туризму России во главе с председателем Дмитрием Давыденко в воскресенье 21 февраля.

В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки кадров для туротрасли, страхования туристов и обеспечения их безопасности, строительстве объектов с качественными услугами санаторно-лечебного направления.

Глава абхазского Минтуризма Теймураз Хишба сообщил, что накануне проходили переговоры с представителями крупнейших туристических организаций.

По итогам переговоров был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством туризма Абхазии и Институтом международного права и экономики им. А.С.Грибоедова.

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