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Аслан Бжания поблагодарил Владимира Путина за сохранение мира в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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23 февраля в России и многих странах СНГ отмечают День защитника Отечества. Праздник был установлен в 1922 году.

СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента России Владимира Путина с Днем защитника Отечества и поблагодарил Российскую армию и ее главнокомандующего за сохранение мира на абхазской земле. Об этом сообщается на сайте главы государства.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Бжания: Абхазия будет укреплять военно-техническое сотрудничество с Россией

"Уважаемый Владимир Владимирович! Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества. Этот замечательный праздник является символом героической и славной истории России, патриотизма Российской армии и ее единства с народом. 23 февраля мы чтим смелых, самоотверженных, сильных духом людей, посвятивших свою жизнь служению Отчизне, тех, кто защищает мир и покой граждан. Народ Абхазии благодарен Российской армии и лично Вам за сохранение мира на нашей земле", - отмечается в поздравительном адресе Аслана Бжания.

Президент сказал также и о том, что военно-техническое сотрудничество с Россией является одним из приоритетных направлений деятельности руководства Абхазии. 

Бжания пожелал своему российскому коллеге крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в деле служения многонациональному народу России.

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