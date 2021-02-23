Депутат провел проверку по делу против руководства Республиканской больницы

Уголовное дело против главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба завели 9 февраля 2021 года. Генпрокуратура обвиняет их в превышении должностных полномочий.

СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутат Парламента Абхазии Валерий Агрба провел парламентское расследование по факту законности возбуждения уголовного дела в отношении главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба. Об этом депутат сообщил на пресс-конференции 23 февраля.

По словам Агрба, для проведения расследования он обратился в Министерство здравоохранения. В ходе проверки ему была передана копия приказа министра здравоохранения Тамаза Цахнакия о создании комиссии с целью внутреннего расследования дела. Комиссия была создана после представления рекомендательного характера Генеральной прокуратуры о необходимости проведения расследования по факту превышения должностных полномочий и нецелевого расходования средств из Республиканской больницы.

Свое заключение комиссия должна была выдать до 28 января, но итогов проверки не было, так как, по словам Агрба, некоторый промежуток времени выпал на новогодние праздники и нерабочие дни.

"Этот документ не регламентирован процессуальными документами. Они могли и дальше расширить работу комиссии, представление Генпрокуратуры имеет форму рекомендательного характера. Прокуратура ждет меры, которые будут приняты Минздравом, но это не означает, что установлены какие-то жесткие рамки, ограниченные законом", - объяснил депутат.

Однако уже 2 февраля Генеральная прокуратура направила в Минздрав документ о том, что служебная проверка не нужна, после чего было возбуждено уголовное дело. Депутат Валерий Агрба счел эти обстоятельства странными, так как в ходе парламентских обсуждений представители Генеральной прокуратуры утверждали, что основным мотивом для возбуждения уголовного дела было бездействие со стороны Минздрава и то, что комиссия не была создана.

Также Агрба подчеркнул, что, несмотря на обвинения Генеральной прокуратуры, Парламент Абхазии не вмешивался в процесс расследования и возбуждения уголовного дела, а состоявшееся ранее заседание было созвано по просьбе медицинского сообщества и представителей СМИ республики, так как были нарушены права человека.

Уголовное дело против главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба завели 9 февраля 2021 года. Генпрокуратура обвиняет их в превышении должностных полномочий. По версии следствия, главный врач больницы заключил незаконный договор с индивидуальным предпринимателем Асланом Цкуа, а заместитель главврача подстрекал к совершению правонарушения.

5 февраля в Сухумском городском суде началось судебное слушание, на котором рассмотрели жалобу адвокатов Апполона Гургулия и Георгия Воуба. Они не были согласны с постановлением следователя Генпрокуратуры Наура Кирия о возбуждении уголовного дела в отношении их клиентов и сочли это обстоятельство незаконным. Сторона обвинения оспаривала такую позицию и привела свои доводы.

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В пятницу 19 февраля Сухумский городской суд под председательством судьи Екатерины Тыркба признал уголовное дело в отношении Гургулия и его заместителя Воуба, а также индивидуального предпринимателя Аслана Цкуа законным и обоснованным.