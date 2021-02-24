Руководство Республиканской больницы выступило с обращением к общественности

Главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба обвиняют в превышении полномочий. В отношении них Генпрокуратурой заведено уголовное дело.

СУХУМ, 24 фев - Sputnik. Главный врач Республиканской больницы Аполлон Гургулия и его заместитель Георгий Воуба обратились к общественности по уголовному делу, заведенному против них.

"В отношении меня было возбуждено уголовное дело по статье "присвоение и растрата", что явилось следствием, якобы, подстрекательства меня на это преступление со стороны моего заместителя. Хочу отметить: я не тот человек, которого через подстрекательство или угрозу, можно заставить что-либо сделать", - заявил в эфире "Абаза-ТВ" Аполлон Гургулия.

По его словам, возбужденное уголовное дело имеет основанием давний конфликт между двумя лабораториями – лабораторией Республиканской больницы и лабораторией, которая была сформирована из сотрудников реорганизованного "Савитара". Как отметил Гургулия, конфликт начался еще в 2016 году, когда он еще был депутатом Парламента.

"За время своей деятельности в Республиканской больнице я всячески старался разрешить этот вопрос. Как показало время, инициатива действительно наказуема. Как и профессия врача, так и профессия прокурора требует колоссальной ответственности за судьбы других людей и последствия, как врачебной, так и правовой ошибки. Это я говорю не только как врач, но и как отец и дедушка. Очень надеюсь, что государственные органы грамотно и компетентно разберутся в этом деле. Однако сказать могу точно: никогда чужого рубля не брал. Куда там чужого, одно время даже ходил живой анекдот, что бесплатные операции – это к Гургулия", - отметил он.

Заместитель главврача Георгий Воуба отметил, что обвинения в его адрес в подстрекательстве, либо в принуждении подписать договор аренды помещения Республиканской больницы, а также передача реактивов и расходных материалов любым третьим лицам, тем более с применением оружия для оказания давления на Аполлона Гургулия – не соответствует действительности.

Он подчеркнул, что в его должностные обязанности не входят административно-распорядительные функции, а только формирование лечебного процесса и контроль качества проводимых исследований.

"Я категорически отрицаю свою причастность к нанесению материального, либо любого иного ущерба медицинскому учреждению Республиканской больницы и государству в целом. Вся моя жизнь, как врача и гражданина направлена на укрепление медицины и здоровья нации", - сказал он.

Воуба выразил несогласие с действиями Генпрокуратуры, указав на наличие процессуальных нарушений в ходе расследования.

Он обратился к президенту республики с просьбой дать оценку действиям Генеральной прокуратуры "по фактам грубого и массового нарушения прав и свобод, а также чести и достоинства, и профессиональной репутации всего медицинского сообщества".

"По-прежнему настаиваю на проведении тщательного всестороннего и объективного, не предвзятого расследования в отношении меня. Со своей стороны обязуюсь и гарантирую полное содействие следствию в соответствии с действующим законодательством Абхазии", - подытожил Воуба.

Уголовное дело против главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба завели 9 февраля 2021 года. Генпрокуратура обвиняет их в превышении должностных полномочий. По версии следствия, главный врач больницы заключил незаконный договор с индивидуальным предпринимателем Асланом Цкуа, а заместитель главврача подстрекал к совершению правонарушения.

5 февраля в Сухумском городском суде началось судебное слушание, на котором рассмотрели жалобу адвокатов Апполона Гургулия и Георгия Воуба. Они не были согласны с постановлением следователя Генпрокуратуры Наура Кирия о возбуждении уголовного дела в отношении их клиентов и сочли это обстоятельство незаконным. Сторона обвинения оспаривала такую позицию и привела свои доводы.

В пятницу 19 февраля Сухумский городской суд под председательством судьи Екатерины Тыркба признал уголовное дело в отношении Гургулия и его заместителя Воуба, а также индивидуального предпринимателя Аслана Цкуа законным и обоснованным.

Читайте также: