Истоки абхазской журналистики: из истории газеты "Апсны"

День средств массовой информации отмечается в Абхазии 27 февраля. В это день в 1919 году вышла в печать первая газета на абхазском языке - "Апсны".

Sputnik

Выход газеты пришелся на начальный путь становления абхазской художественной литературы. В газете "Апсны" стали печататься стихотворения, очерки, рассказы и драматические произведения таких известных авторов, как Самсон Чанба, Дзадз Дарсалия, Иуа Когония и других. На страницах газеты в 1919 году появился первый рассказ на абхазском языке "Под чужим небом" Дмитрия Гулиа. Также первое драматическое произведение в абхазской литературе "Махаджир" Самсона Чанба было опубликовано в "Апсны".

Главный редактор газеты "Апсны" Энвер Ажиба отмечает, что выход газеты в тот период послужил развитию и укреплению национального самосознания абхазского народа.

"Газета "Апсны" для нашей журналистики, литературы, стала очень значимой. Газета стала важным печатным органом, выражающим национальные идеи", — отметил Ажиба.

Первая абхазская газета начала выходить в сложный период истории Абхазии — господства грузинского меньшевистского правительства (1918-1921 годы). В газете освещались проблемы, связанные со статусом Абхазии, с состоянием образования и положением в сфере традиций и обычаев народа.

"Газета выходила около двух лет, но потом грузинские меньшевики запретили издание газеты, и она перестала выходить. Однако в 1921 году, после установления советской власти, она снова стала издаваться", — сказал главный редактор.

После установления советской власти газета изменила свое название на "Аԥсны ҟапшь" – (Красная Абхазия).

Появление газеты было сопряжено с большими трудностями, рассказал Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа.

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"Это было время меньшевистского периода, но меньшевики старались выглядеть демократичными людьми, которые защищают права абхазского народа, способствуют его прогрессу. Все это, конечно, было неискренне и неосновательно. Об этом свидетельствует сама эпоха и многочисленные факты. Но тем не менее Дмитрий Гулиа и его сподвижники смогли осуществить издание этой газеты ", — добавил Ласуриа.

Меньшевики в свою очередь надеялись, что газета "Апсны" станет рупором их идей, однако этого не случилось, подчеркнул поэт.

"Газета оказалась народной, защищала интересы абхазского народа, призывала к просвещению, к справедливости. На страницах этой газеты появились замечательные произведения, которые по сей день не теряют своего художественного смысла и значимости. Это первый абхазский рассказ "Под чужим небом", стихотворение Михаила Лакрба, посвященное Дмитрию Гулиа, которое не потеряло актуальности и сейчас", — подчеркнул Мушни Ласуриа.

Газета "Апсны" сыграла большую роль в укоренении и развитии письменной культуры и в особенности в становлении абхазской журналистики и художественной литературы, считает он.

"Аԥсны" — общественно-политическая газета на абхазском языке. Освещает общественные, экономические и политические события в жизни республики. Газета "Аԥсны" с 1921 по 1991 годы называлась "Аԥсны ҟапшь" (Красная Абхазия).

Дата появления периодической печати в республике (27 февраля) отмечается как день средств массовой информации Абхазии.