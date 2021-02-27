Аслан Бжания поздравил работников СМИ Абхазии с профессиональным праздником

Ежегодно 27 февраля в Абхазии отмечают день работников СМИ, праздник приурочен к дате выхода первого номера первой абхазской газеты "Апсны".

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил работников СМИ республики с профессиональным праздником, сообщается на сайте главы государства.

"Поздравляю всех работников СМИ Абхазии с профессиональным праздником! Дата, к которой приурочен этот праздник, очень значима: 27 февраля 1919 года вышла в свет первая абхазская газета "Апсны", открыв новую веху в истории страны. Абхазские печать, телевидение и радио во все времена выражали мнение и чаяния народа", - говорится в тексте поздравления.

Президент отметил отвагу и самоотверженность журналистов во время Отечественной войны народа Абхазии и их большой вклад в донесение правдивой информации о происходивших событиях.

"Для нашего государства, выбравшего демократический путь развития, очень важна свобода слова, а значит, и развитие средств массовой информации", - подчеркнул Бжания.

В завершении глава государства напомнил журналистам о том, что читатели, слушатели и зрители всегда ждут объективной, непредвзятой и качественной информации, в связи с чем на работников СМИ возложена особая ответственность.