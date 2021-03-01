Дело поганок: тела мертвых птиц обнаружили на берегу Пицунды

Видео с мертвыми птицами на берегу Пицунды появилось в социальной сети Instagram в понедельник 1 марта. Массовая гибель птиц в зимний период в этом году также зафиксирована на побережье Краснодарского края и Крыма.

СУХУМ, 1 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Несколько факторов могли повлиять на гибель птиц на побережье Абхазии, сказал в интервью Sputnik первый проректор АГУ, орнитолог Виктор Маландзия.

Маландзия отметил, что на кадрах из видео, распространенного в соцсетях, запечатлены чомги, или, как еще называют этот вид птиц, большая поганка.

"Одной из причин могло стать загрязнение среды, другие – инфекционные заболевания, паразиты, но есть такое понятие, как естественная гибель птиц в определенных условиях. На фото и видео из Пицунды и России запечатлен только один вид птиц – чомга, что исключает версию о загрязнении моря. Иначе гибли бы не только они. Более того, оперение у них, судя по кадрам, чистое и нет следов нефтепродуктов", - отметил Маландзия.

Ученый больше склоняется к версии, что птицы умерли от нехватки корма и погодных условий.

"Дело в том, что большая часть этой зимы была очень теплая. Основная часть птиц задержалась на Кубани, где достаточное количество водоемов для них, и с резким похолоданием в этом регионе они стали перемещаться к морю. Перелет тоже отнимает у птиц много сил. Видимо, какая-то часть птиц была просто ослаблена, плюс к этому нехватка еды, и все эти факторы привели к гибели птиц в море, которых одномоментно выбросило во время штормов на берег. Если море было бы спокойным, то никто и не узнал бы о случившемся", - считает орнитолог.

Чомга в основном питается хамсой и беспозвоночными водными организмами. По данным Маландзия, в нынешнем году у берегов Абхазии было относительно мало хамсы, а та хамса, которая обитает в море, она водится на больших глубинах, и птицам до нее сложно добраться.

Он также подчеркнул, что для точного определения причин гибели птиц необходимо исследовать их тела, провести вскрытие и анализы. Без этой работы точно исключить другие факторы, повлиявшие на гибель поганки, нельзя.

Что касается количества мертвых животных, обнаруженных в Пицунде, ученый не видит в этом опасности для экосистемы, самого вида птиц и природы в целом.

"Я постараюсь выйти на берег вблизи университета нашего и посмотреть, есть ли там тела этих птиц. Думаю, что они будут. Если птица погибла от голода и истощения, то это можно будет определить визуально. Если тело будет, допустим, упитанным, то надо будет искать другую причину", - сказал Маландзия.

Гибель нескольких десятков поганок в зимний период – явление частое и некритичное для природы и экосистемы, уверен Маландзия. Основная польза от них в природе заключается в том, что они, как и все живые существа, часть экосистемы и делают ее более устойчивой, объяснил ученый. Практической пользы от них для человека уже давно нет. В конце XIX – начале ХХ века из перьев чомг делали женские шапки, и в ту пору такой головной убор считался модным. Предпочтение перьям чомги отдавали из-за цвета, плотности и устойчивости к воде.

Чомги не редкость для побережья Черного моря, и в Абхазии они встречаются в больших количествах. По внешнему виду они напоминают уток, но их мясо обладает специфическим запахом, вкусом и на этих птиц не охотятся, не употребляют в пищу. Эти характерные особенности официально закрепили за чомгой название поганка.

По сообщению Sputnik Армения от 16 февраля 2021 года, на черноморском побережье, в частности в Крыму и Геленджике, зафиксирована массовая гибель птиц и дельфинов.