18:49 01 Марта 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.04
  • EUR89.45
Поиск

Дело поганок: тела мертвых птиц обнаружили на берегу Пицунды

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
55 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210301/1031928659/Delo-poganok-tela-mertvykh-ptits-obnaruzhili-na-beregu-Pitsundy.html

Видео с мертвыми птицами на берегу Пицунды появилось в социальной сети Instagram в понедельник 1 марта. Массовая гибель птиц в зимний период в этом году также зафиксирована на побережье Краснодарского края и Крыма.

СУХУМ, 1 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Несколько факторов могли повлиять на гибель птиц на побережье Абхазии, сказал в интервью Sputnik первый проректор АГУ, орнитолог Виктор Маландзия.

Маландзия отметил, что на кадрах из видео, распространенного в соцсетях, запечатлены чомги, или, как еще называют этот вид птиц, большая поганка.

"Одной из причин могло стать загрязнение среды, другие – инфекционные заболевания, паразиты, но есть такое понятие, как естественная гибель птиц в определенных условиях. На фото и видео из Пицунды и России запечатлен только один вид птиц – чомга, что исключает версию о загрязнении моря. Иначе гибли бы не только они. Более того, оперение у них, судя по кадрам, чистое и нет следов нефтепродуктов", - отметил Маландзия.

Ученый больше склоняется к версии, что птицы умерли от нехватки корма и погодных условий.

"Дело в том, что большая часть этой зимы была очень теплая. Основная часть птиц задержалась на Кубани, где достаточное количество водоемов для них, и с резким похолоданием в этом регионе они стали перемещаться к морю. Перелет тоже отнимает у птиц много сил. Видимо, какая-то часть птиц была просто ослаблена, плюс к этому нехватка еды, и все эти факторы привели к гибели птиц в море, которых одномоментно выбросило во время штормов на берег. Если море было бы спокойным, то никто и не узнал бы о случившемся", - считает орнитолог.

Чомга в основном питается хамсой и беспозвоночными водными организмами. По данным Маландзия, в нынешнем году у берегов Абхазии было относительно мало хамсы, а та хамса, которая обитает в море, она водится на больших глубинах, и птицам до нее сложно добраться.

Он также подчеркнул, что для точного определения причин гибели птиц необходимо исследовать их тела, провести вскрытие и анализы. Без этой работы точно исключить другие факторы, повлиявшие на гибель поганки, нельзя.

Что касается количества мертвых животных, обнаруженных в Пицунде, ученый не видит в этом опасности для экосистемы, самого вида птиц и природы в целом.

© Sputnik / Александр Пирагис
"Такого еще не было": что произошло на Камчатке и к чему это приведет

"Я постараюсь выйти на берег вблизи университета нашего и посмотреть, есть ли там тела этих птиц. Думаю, что они будут. Если птица погибла от голода и истощения, то это можно будет определить визуально. Если тело будет, допустим, упитанным, то надо будет искать другую причину", - сказал Маландзия.

Гибель нескольких десятков поганок в зимний период – явление частое и некритичное для природы и экосистемы, уверен Маландзия. Основная польза от них в природе заключается в том, что они, как и все живые существа, часть экосистемы и делают ее более устойчивой, объяснил ученый. Практической пользы от них для человека уже давно нет. В конце XIX – начале ХХ века из перьев чомг делали женские шапки, и в ту пору такой головной убор считался модным. Предпочтение перьям чомги отдавали из-за цвета, плотности и устойчивости к воде.

Чомги не редкость для побережья Черного моря, и в Абхазии они встречаются в больших количествах. По внешнему виду они напоминают уток, но их мясо обладает специфическим запахом, вкусом и на этих птиц не охотятся, не употребляют в пищу. Эти характерные особенности официально закрепили за чомгой название поганка.

По сообщению Sputnik Армения от 16 февраля 2021 года, на черноморском побережье, в частности в Крыму и Геленджике, зафиксирована массовая гибель птиц и дельфинов.


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Нашествие саранчи и покорение Марса: самые яркие фото недели
Возведение модульных городков для российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Первые деньги: финансовый оборот Абхазии в январе
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться