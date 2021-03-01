Минздрав: вакцина "Спутник V" может поступить в Абхазию в ближайшее время

СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Вопрос поставки в Абхазию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" решается на уровне правительств двух стран, сказал в интервью радио Sputnik глава Минздрава республики Тамаз Цахнакия.
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- Любой ценой постараюсь привиться раньше всех21.4% (93)
- Понаблюдаю, а потом решу34.2% (149)
- Пойду на прививку, когда появятся время и желание12.6% (55)
- Никогда не делаю прививок и эту не буду26.7% (116)
- А вакцина от коронавируса уже существует?5.1% (22)
"Насколько мне известно, этот процесс идет достаточно активно, и я думаю, что в ближайшее время мы получим эту вакцину. Санитарно-эпидемиологическая служба подготовит соответствующий график вакцинации, в первую очередь вакцинацию пройдут медики, силовые структуры, другие организации", - подчеркнул он.
Самое главное, добавил министр, чтобы вакцина была и все желающие могли провакцинироваться.
"Мы проанализируем, как проходит вакцинация, насколько активно, интенсивно и далее уже будем решать вопрос следующей поставки", - подчеркнул Тамаз Цахнакия.
На первом этапе Абхазия получит десять тысяч доз вакцины "Спутник V", рассказал глава Минздрава Абхазии.
В России зарегистрированы три вакцины от коронавирусной инфекции - "Спутник V", разработанный Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ, "ЭпиВакКорона", разработанная новосибирским центром "Вектор", "КовиВак" создана в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН.
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