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Минздрав: вакцина "Спутник V" может поступить в Абхазию в ближайшее время

© Sputnik / Магда Гибелли
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1195)
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По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигает 12814. За все время пандемии 12303 человека выздоровели и 202 умерли.

СУХУМ, 1 мар – Sputnik. Вопрос поставки в Абхазию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" решается на уровне правительств двух стран, сказал в интервью радио Sputnik глава Минздрава республики Тамаз Цахнакия. 

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"Насколько мне известно, этот процесс идет достаточно активно, и я думаю, что в ближайшее время мы получим эту вакцину. Санитарно-эпидемиологическая служба подготовит соответствующий график вакцинации, в первую очередь вакцинацию пройдут медики, силовые структуры, другие организации", - подчеркнул он.

Самое главное, добавил министр, чтобы вакцина была и все желающие могли провакцинироваться.

"Мы проанализируем, как проходит вакцинация, насколько активно, интенсивно и далее уже будем решать вопрос следующей поставки", - подчеркнул Тамаз Цахнакия.

На первом этапе Абхазия получит десять тысяч доз вакцины "Спутник V", рассказал глава Минздрава Абхазии.

В России зарегистрированы три вакцины от коронавирусной инфекции - "Спутник V", разработанный Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ, "ЭпиВакКорона", разработанная новосибирским центром "Вектор", "КовиВак" создана в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1195)

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