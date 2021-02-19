Коронавирус: сравниваем "Спутник V", Pfizer и другие вакцины от COVID-19

https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/13/1031869308.jpg
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210219/1031869361/Koronavirus-sravnivaem-Sputnik-V-Pfizer-i-drugie-vaktsiny-ot-COVID-19.html
Почти год назад Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса пандемией. За это время число выявленных случаев заражения COVID-19 превысило 100 миллионов человек.
К началу 2021 года мир стал на шаг ближе к победе над пандемией, благодаря усилиям ученых по разработке вакцин.
"Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", Pfizer, Moderna и Sinopharm - все эти вакцины от коронавируса сейчас на слуху. Как же они работают, кому противопоказаны и какая у них эффективность - разбираемся в нашем видео.
Читайте также: