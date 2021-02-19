Коронавирус: сравниваем "Спутник V", Pfizer и другие вакцины от COVID-19

Почти год назад Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса пандемией. За это время число выявленных случаев заражения COVID-19 превысило 100 миллионов человек.

К началу 2021 года мир стал на шаг ближе к победе над пандемией, благодаря усилиям ученых по разработке вакцин.

"Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", Pfizer, Moderna и Sinopharm - все эти вакцины от коронавируса сейчас на слуху. Как же они работают, кому противопоказаны и какая у них эффективность - разбираемся в нашем видео.

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