Выписан последний пациент с COVID-19 из военного госпиталя в Сухуме

Работа мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России в Абхазии началась 20 октября прошлого года и завершилась 1 марта.

СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Медики Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии выписали последних пациентов с COVID-19 из мобильного многопрофильного госпиталя, развернутого в Сухуме, об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Начальник российского мобильного многопрофильного госпиталя Абдулмеджит Магомедов ранее отмечал уменьшение случаев заражения COVID-19 и снижение количества ежедневно поступающих пациентов.

"Медики успешно преодолели вызов и достойно оказывали помощь больным, сумев быстро и профессионально настроиться на работу с пациентами с малоизученной инфекцией", – прокомментировал Абдулмеджит Магомедов.

Всего за период работы мобильного многопрофильного госпиталя с 20 октября прошлого года российские врачи в Абхазии приняли на лечение и консультацию более 3,7 тысячи жителей республики, из них амбулаторно около 3,3 тысячи человек и стационарно более 450 человек для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий.

Также в мобильных лабораториях полевого госпиталя было проведено свыше 18 тысяч различных клинических исследований, в том числе более 5,3 тысячи ПЦР-тестов, более 2 тысяч обзорных рентгенограмм грудной клетки. В настоящее время сотрудники госпиталя приступили к свертыванию пневмокаркассных сооружений и укладке медицинского оборудования.

В ближайшие дни медики госпиталя в составе колонны военной техники совершат многокилометровый марш в пункт постоянной дислокации.

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