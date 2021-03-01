Санкции за майнинг: как планируют наказывать криптовалютчиков в Абхазии

В Парламенте Абхазии состоялось заседание комитета по государственно-правовой политике. Одним из вопросов повестки дня стало внесение поправок в законодательные акты, которые будут регулировать отношения в области майнинга.

Рассматриваемые законопроекты были представлены на рассмотрение Парламента президентом и уже были приняты в первом чтении. В ходе доработки законопроекта были сформулированы замечания, предложения и дополнения, которые и стали предметом обсуждения комитета.

Асмат Цвижба, Sputnik

Майнинг и наказание

Согласно проекту изменений, потребление электричества с нарушением установленного законом Абхазии порядка влечет наложение административного штрафа. Для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц штраф составит 20 минимальных размеров оплаты труда за каждый киловатт мощности подключенного оборудования, для должностных лиц – 1000 минимальных размеров оплаты труда.

Незаконное потребление электричества для добычи криптовалюты влечет административный штраф для граждан, индивидуальных предпринимателей и юрлиц в размере 40 МРОТ за каждый киловатт мощности подключенного оборудования, для должностных лиц – 3000 МРОТ.

Если гражданин или юрлицо нарушило закон повторно в течение одного года, незаконно потребляя электроэгнергию для добычи криптовалют, то штраф повышается до 50 МРОТ, к тому же конфискуется оборудование. Для должностных лиц при повторном нарушении штраф составит 5000 МРОТ.

Поправками предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Если гражданин или предприниматель незаконно потребляет электроэнергию с использованием оборудования по добыче криптовалюты выше 300 киловатт, то он наказывается лишением свободы на срок от одного до трех лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Такое же нарушение для должностных лиц предлагается наказывать лишением свободы на срок от одного года до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от одного до двух лет "или без такового".

Нужны ли поправки

Спор у членов комитета Парламента возник вокруг ответственности должностных лиц. По мнению депутата Леонида Чамагуа, в поправках необходимо подробно описать, в каких случаях человек несет ответственность в качестве должностного лица – когда он, к примеру, устанавливает майнинговые аппараты на территории своей частной собственности или когда он использует для этих целей служебные и государственные учреждения, либо в обоих вариантах.

По мнению депутата Дмитрия Ардзынба, поправки и вовсе не стоит принимать, так как в стране в целом запрещен майнинг криптовалюты, и говоря о незаконной добыче криптовалюты, подразумевается и возможность законного вида этой деятельности. Депутат уверен, что добычу криптовалюты необходимо полностью запретить.

Батал Табагуа не согласился с мнением коллеги и подчеркнул, что майнинг запрещен временно и в будущем в стране могут появиться возможности и мощности для законной добычи криптовалют.

- У нас не хватает мощностей. Где вы их хотите достать? Как мы можем принимать закон, который разрешит заниматься этой деятельностью? Эти законы не будут работать, для мыльного пузыря делать такие шаги не нужно – отметил Ардзынба.

- У нас куча ресурсов, люди могут вложиться в это дело, мы не имеем право им запрещать. Если будут установлены счетчики, будет больше контроля по оплате, высвободятся мощности, которые можно будет продать гражданам, чтобы и они заработали, и платили налоги, на которые можно будет отремонтировать линии электропередачи, - ответил Табагуа.

Депутат Натали Смыр все же вернула коллег к сути разговора. У нее были свои замечания к поправкам. По словам Смыр, нужно отличать понятия - минимальный размер оплаты труда для коммерческих организаций, который составляет 5000 рублей и необлагаемый минимум в Абхазии – 60 рублей. В поправках к закону не уточняется, какое понятие имеется в виду.

Возникли вопросы и по поводу мощности незаконно подключенного к электросетям оборудования: в каких случаях возникает уголовная ответственность. По словам представителя президента в Парламенте Саиды Бутба, изначально планировалось, что уголовная ответственность будет наступать при выявлении использования одного мегаватта, но в ходе обсуждения депутатам была принята меньшая мощность - 300 киловатт, которые выступили в качестве водораздела между административной и уголовной ответственностью за незаконную добычу криптовалют. Бутба отметила, что этот момент необходимо дополнительно обсудить.

Несмотря на продолжительные споры, большинством голосов членом комитета было решено вынести вопрос на обсуждение на заседании сессии Парламента.