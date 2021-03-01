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В Абхазии за сутки зафиксировано 28 новых случаев COVID-19

© Sputnik / Мурад Оруджев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1196)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 12842 человека. Зарегистрировано 202 летальных случая. Выздоровели 12387 человек.

СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвержден у 28 человек из 199 протестированных в Абхазии за сутки, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 39 человек, у 28 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии семь человек, состояние здоровья 21 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 6, в Ткуарчалской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 13.

28 февраля из мобильного госпиталя Минобороны России был выписан последний пациент.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1196)

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