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Безопасность и правопорядок: Дбар дал 30 дней на исполнение своих поручений

© Foto / Кабинет министров Республики Абхазия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар провел рабочее совещание с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства и начальниками городских управлений и районных отделов внутренних дел.

СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Вопросы криминогенной обстановки в Абхазии, обеспечения общественной безопасности и правопорядка в стране обсуждались на рабочем совещании в МВД республики. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Глава МВД поручил в 30-дневный срок под личную ответственность начальников и первых заместителей начальников городских и районных отделов внутренних дел, начальников подразделений уголовного розыска выполнить следующие поручения:

  • усилить работу по выявлению фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов;
  • поднять показатели оперативно-розыскной деятельности по установлению места нахождения и задержанию лиц, скрывающихся от следствия и суда;
  • повысить раскрываемость преступлений, направленных против здоровья населения и общественной нравственности – незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в частности, хранение, распространение и ввоз на территорию Абхазии таковых.

Дмитрий Дбар также поручил по итогам на 1 марта 2021 года подготовить отчетно-аналитические материалы в части обеспечения безопасности дорожно-транспортного движения в республике.

На совещании обсуждался вопрос исполнения указаний президента Абхазии о запрете на деятельность по извлечению криптовалют и нелегальному подключению к энергосети. Сотрудники МВД продолжают работу по выявлению фактов незаконного подключения к энергосети, ранее отключенные и опломбированные майнинг-фермы ставятся на контроль. Персональная ответственность за данные мероприятия возложена на начальников городских и районных отделов внутренних дел.

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