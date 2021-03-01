Доходы, возраст и национальность: депутаты Парламента обсудили поправки в законы

Члены комитета и депутаты вынесли на обсуждение несколько законов и варианты поправок к ним. Были затронуты темы декларирования доходов госслужащих и депутатов, возрастного ценза для депутатов, изменения в законе о президентских выборах и даже восстановление или изменение национальной принадлежности.

Асмат Цвижба, Sputnik

Декларировать или нет

На очередном заседании комитета по государственно-правовой политике обсудили поправки к проекту закона "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами".

Основные поправки касаются круга лиц, которые попадают в категорию члены семьи декларанта. Согласно поправке, к членам семьи относятся супруг, супруга, несовершеннолетние и совершеннолетние дети, родители, родные братья и сестры, находящиеся на иждивении декларанта.

По словам представителя президента в Парламенте Саиды Бутба, будет сложно определить, находится ли человек на иждивении у декларанта. Она отметила, что обычно процедуру подтверждают сами лица, которые хотят быть на иждивении, но в Абхазии пока нет четкой процедуры, которая устанавливает, являются ли лица иждивенцами.

Также инициаторы поправок предлагают не ждать, пока в силу вступит закон о госслужбе, как было решено депутатами ранее, и сделать так, чтоб закон о декларировании вступил в силу с 3 апреля 2021 года.

Депутат Батал Тапагуа не согласился с такими условиями. По его мнению, необходимо дождаться вступления в силу закона о госслужбе, чтобы понимать, в отношении кого будут приняты меры декларировании. В обратном случае, по его словам, будет хаос и неразбериха.

"Мы не имеем морального права отходить от этого решения. Если это такие мелкие вещи, то почему же тогда мы не приняли такого решения. Такие же предложения, как и у вас, уже были. Давайте не будем возвращаться к тому же, дождемся разработки правильного законопроекта и, исходя из этого, будем работать", - сказал он.

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По мнению Гиви Кварчия, закон о госслужбе в ближайшее время принят не будет. Депутат Гарри Кокая поддержал коллегу Кварчия и отметил, что не видит ничего плохого в том, чтобы начать декларировать свои доходы и готов сам в первых рядах этим заняться.

Спикер Парламента Валерий Кварчия усомнился в том, что для депутатов и других госслужащих будет безопасно афишировать свои доходы.

"Вот человек укажет доход в 2 миллиона, значит, в нашей стране этот человек будет сидеть с автоматом и ждать, кто на него нападет. Может быть, лучше не афишировать, это очень непростой вопрос", - считает он.

По мнению Кварчия, закон никакой пользы не принесет, но его необходимо поддержать, чтобы "не раскачивать ситуацию в стране".

В результате голосования, поправки к закону было решено вынести на рассмотрение Парламента на заседании сессии.

Возраст депутата

По инициативе спикера Парламента Валерия Кварчия были обсуждены изменения в Конституционный закон Абхазии "О возрастном цензе депутатов".

Спикер отметил, что после обращения за консультацией, Конституционный суд вынес заключение о том, что депутатом может стать гражданин, достигший 30 лет.

По мнению Батала Тапагуа, депутатом может стать и человек младше 30 лет. Яркие примеры есть и в Парламенте Абхазии. К примеру, депутат Лаша Ашуба избирался в депутаты в 26 лет.

"Мы должны выбирать не возраст, а подбирать критерии, каким мы видим депутата, каким критериям он должен соответствовать", - считает парламентарий Алмасхан Барциц.

С тем, что возраст не является показателем умственных способностей согласился и депутат Илья Гуния. По его мнению, необходимо, чтобы депутат прошел службу в армии и имел опыт работы.

"Это и было бы примерно к 30 годам. Если бы человек оказался вундеркиндом, он мог бы все это пройти и к 25 годам", - сказал он.

По решению депутатов, эта поправка к закону не была вынесена на рассмотрение очередного заседания Парламента.

Также было решено внести на рассмотрение Парламента поправку о том, что депутатом может быть избран гражданин Абхазии, владеющий государственным языком.

По словам Валерия Кварчия, у многих могут возникнуть возражения по этой поправке, так как появится впечатление, что дискриминируются права национальных меньшинств в Абхазии. Однако, по мнению спикера, во всех школах республики, в той или иной мере обучают абхазский язык.

"Если учитель плохо обучает ребенка или с потолка берут и ставят оценки, мы не причем. Если язык не востребован, его никто не будет изучать никогда. Если человек хочет построить карьеру, то его должны готовить или нанять учителя", - считает спикер.

Наряду с поправками о необходимости владения государственным языком, было принято решение оставить поправку о том, что депутатом Парламента может быть избран гражданин Абхазии, имеющий высшее образование и стаж работы не менее пяти лет.

Изменения в выборах

Поправки было предложено внести и в закон "О выборах президента" – в случае выбытия одного из кандидатов в президенты, в избирательный бюллетень включается следующий кандидат, получивший наибольшее количество голосов по итогам голосования.

Кроме того, предлагается, что избранным будет считаться кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Повторное голосование считается состоявшимся, если в голосовании приняло не менее 50 процентов от общего числа избирателей, внесенных в список для голосования.

Также, если на выборах баллотировалось не более двух кандидатов и ни один из них не был выбран, а также в случае избрания выборов несостоявшимися и недействительными ЦИК Абхазии в течение семи дней принимает решение о назначении новых выборов.

Затронули депутаты и строку "против всех". По словам депутата Батала Тапагуа, в законе нужно четко прописать, что большинством должны считаться голоса, поданные за кандидата, и они должны превышать голоса "против всех" и за другого кандидата.

Саида Бутба предложила убрать графу "против всех" во втором туре, тогда будет четко понятно, кто из кандидатов одержал победу и не будет споров о способах подсчета голосов.

Поправки к закону "О выборах президента" было решено не выдвигать на рассмотрение Парламента.

Восстановление национальной принадлежности

Одним из самых главных изменений Валерий Кварчия назвал поправку в Гражданский кодекс Абхазии. В статье 47 кодекса указан исчерпывающий перечень актов гражданского состояния, подлежащих государственной регистрации.

По мнению спикера, статью следует дополнить еще одним актом гражданского состояния – перемена национальной принадлежности или восстановление абхазской национальной принадлежности. Согласно поправке, гражданам Абхазии, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории республики, предоставляется право не только на перемену, но и на восстановление абхазской национальной принадлежности.

Кварчия отметил, что поправка будет в особенности касаться жителей Галского района, которые под воздействием различных факторов изменили свою фамилию и национальную принадлежность и представителей абхазских диаспор.

"У нас нет закона, который регулировал бы возможность восстановить свою национальность и прежнюю фамилию лицам, которые не имеют гражданства Абхазии. Лицо, проживающее в Абхазии в Галском районе и желающее изменить национальность, сможет это сделать, благодаря поправкам, которые мы предлагаем. Издержки могут быть, но мы должны раз и навсегда решить этот вопрос", - сказал он.

О точном механизме установления принадлежности к абхазской национальности спикером и депутатами рассказано не было. По решению депутатов было решено обсудить поправки в закон на сессии Парламента.