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Избран новый председатель Конституционного суда

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210301/1031930961/Izbran-novyy-predsedatel-Konstitutsionnogo-suda.html

Конституционный суд Абхазии – орган судебной власти, призванный защищать Конституцию, а также обеспечивать ее исполнение и соответствие ей других нормативно-правовых актов.

СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Председателем Конституционного суда Абхазии на трехлетний срок избрана Людмила Ходжашвили. Об этом сообщается на сайте Конституционного суда.

Отмечается, что 27 февраля 2021 года истекли полномочия председателя Конституционного суда Нурий Тания, заместителя председателя Людмилы Ходжашвили и судьи-секретаря Рауля Пантия.

На закрытом заседании 1 марта были проведены выборы на вышеуказанные должности.

Судебный молоток и весы правосудия
© CC0
Что такое Конституционный суд?

По итогам заседания заместителем председателя Конституционного суда также была назначена Диана Пилия, судьей-секретарем - Нурий Тания.

Конституционный суд состоит из пяти судей - Нурия Тания, Рауля Пантия, Дианы Пилия, Людмилы Ходжашвили и Алисы Бигвава, избранных на должность Народным собранием по представлению президента Абхазии.

Конституционный суд Абхазии – орган судебной власти, призванный защищать Конституцию, а также обеспечивать ее исполнение и соответствие ей других нормативно-правовых актов.

Людмила Ходжашвили родилась 6 января 1957 года. С мая 1980 года по сентябрь 1983 года работала  секретарем судебного заседания Верховного суда Туркменской ССР. 

С 7 апреля 2005 года по 21 сентября 2011 года возглавляла Министерство юстиции Абхазии. 

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