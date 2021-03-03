Сухум и Москва подписали план консультаций на 2021-2022 годы

Встреча глав МИД Абхазии и России состоялась в Москве в среду 3 марта. Стороны обсудили вопросы повестки двусторонних отношений.

СУХУМ, 3 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Внешнеполитические ведомства Абхазии и России подписали план консультаций на 2021-2022 годы в рамках встречи министров Даура Кове и Сергея Лаврова в Москве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поприветствовал абхазских коллег и отметил, что накопилось немало вопросов, которые необходимо решать, "руководствуясь тем, о чем говорили наши президенты".

"Мы продолжаем системно, интенсивно взаимодействовать. Выполнять тесные связи, которые сложились между правительствами наших стран, между отдельными министерствами и ведомствами. У нас неплохой товарооборот", - отметил Лавров.

Глава МИД России подчеркнул, что страны продолжают сотрудничество и в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Мы видели, как хорошо принимают наших медиков, когда они помогали нашим абхазским друзьям”, - сказал Сергей Лавров.

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове поблагодарил московского коллегу за возможность обсудить текущие вопросы и перспективы развития абхазо-российских отношений.

"Наше сотрудничество строится на основе близкого союзничества. Повестка двусторонних отношений достаточно успешно реализуется. Между нашими странами ведется активный политический диалог как на уровне глав государств, так и на уровне министерств и ведомств", - подчеркнул Кове и добавил, что важное значение имеет и совместная работа в рамках Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье.

Кове сказал, что 2020 год выдался непростым для Абхазии, но в это тяжелое время республика ощущает поддержку со стороны России. Глава МИД Абхазии высоко оценил помощь России в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове прибыл в Москву с рабочим визитом во вторник 2 марта.

Накануне в рамках своего официального визита в российскую столицу Даур Кове встретился с заместителем руководителя Росмолодежи. Как сообщил глава внешнеполитического ведомства Абхазии на своей странице в соцсети, стороны обсуждали возможности сотрудничества в сфере развития молодежной политики.