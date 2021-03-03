Гудаута "выстояла": "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за февраль

По данным МВД Абхазии, в феврале 2021 года инспекторы ГАИ республики выписали 6630 штрафов за нарушение ПДД, что на 18% больше, чем в январе.

Третий месяц подряд Гудаутский район вырывается на первое место нашего "пьяного" рейтинга и тем самым снова сместила уже привычного для страны лидера по количеству выписанных штрафов за езду в нетрезвом состоянии – столицу республики.

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Всего за февраль 2021 года штрафным санкциям подверглись 365 автомобилистов в нетрезвом состоянии, что на 60 человек больше, чем в январе.

Сухум снова "довольствуется" вторым планом в статистике. С декабря прошлого года по февраль нынешнего Гудаута становится лидером по количеству протоколов, выписанных за езду подшофе. На этот раз их разделяет 58 штрафов. Это в разы меньше рекордных показателей декабря, когда в Гудауте "попались" 197 подвыпивших водителей, а в Сухуме 45, но все же существенный разрыв между ними сохраняется на протяжении длительного времени.

© Sputnik / Леон Гуния Штрафы по Районам

На третьем месте в феврале оказалась Очамчыра с 58 протоколами. Всего на пять пунктов от нее отстала Гагра. Обычно наш "хмельной" список замыкал Ткуарчал и часто с нулевыми показателями, но в прошедшем месяце он вышел на седьмое место с 8 протоколами, обогнав Гал всего на один штраф.

В день всех влюбленных романтическое настроение инспекторы испортили 17 водителям "навеселе", а День защитника Отечества не очень удачно отметили восемь нетрезвых автомобилистов. Самым бурным днем в феврале выдалось 21 число, когда постановление получили на руки 24 нетрезвых водителя, а самым спокойным 19 число – всего три штрафа за день.

© Sputnik / Леон Гуния Пьяная статистика за февраль

В возрастной категории нарушителей в феврале по сравнению с январем были небольшие изменения. Подвыпившим водителям старше 50 лет удалось взять "реванш" у тех, кому от 35 до 40 лет. Если в январе разницу между ними составил всего один протокол, то в прошлом месяце немного-немало 13 штрафов. Свою "бронзу" водителям в возрасте от 30 до 35 лет удалось отстоять.

Несовершеннолетних "весельчаков" в феврале не было. Самыми молодыми нетрезвыми автолюбителями оказались двое парней 20 лет. Самый старший нетрезвый водитель "помолодел" на три года с января - 76 лет.

© Sputnik / Леон Гуния Самый молодой и самый взрослый

Представительницы прекрасной половины человечества снова разбавили мужскую компанию. В феврале в статистику МВД попали три девушки из Гагры, Очамчыры и Сухумского района.

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