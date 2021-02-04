Сухум уступил: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за январь

Информационное агентство Sputnik Абхазия продолжает анализировать статистику управления автомобилем в нетрезвом состоянии на дорогах страны, и полученные данные не перестают удивлять. Второй месяц подряд Гудаута "обгоняет" столицу и выходит на первое место нашего "хмельного" рейтинга. В этом ей "помогли" 98 водителей "навеселе" в январе. Напомним, что в декабре 2020 года в Гудауте за "пьянку" оштрафовали 197 автолюбителей, что было абсолютным рекордом за минувший год среди всех городов и районов страны.

© Sputnik / Леон Гуния Пьяная статистика за Январь

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Всего за январь 2021 года штрафным санкциям за нетрезвую езду подверглись 305 автолюбителей страны, что на 25 протоколов меньше показателей декабря.

Судя по всему, лидеру по количеству выписанных протоколов за это правонарушение на протяжении долгих лет - Сухуму периодически придется уступать "пьедестал" и смириться с "игрой на вторых ролях". За последние 13 месяцев столица республики трижды уступила привычное для нее первое место – Очамчыре в ноябре и Гудауте в декабре и январе.

Гагра на этот раз оказалась на четвертой строчке, а вслед за ней расположились Гулрыпшский и Сухумский районы. Седьмое место разделили между собой Ткуарчалский и Галские районы, где в январе выписали по восемь штрафов за нетрезвое управление транспортом.

© Sputnik / Леон Гуния Штрафы по районам

Не очень удачно начался год для 14 водителей страны, которым 1 января инспекторы "подарили" протоколы за нетрезвое управление автомобилем, что подразумевает оплату 12 тысяч рублей за это нарушение.

Праздничное настроение также было испорчено тем, кто попался на "радары" сотрудников ГАИ с 13 на 14 января, когда в Абхазии отмечают Ажьырныхуа – День сотворения мира. Таких людей в те дни в общей сложности было 24. Больше всего штрафов за "пьянку" выписали 29 января – 18 протоколов, а 10 января выдался самым спокойным днем, когда никто не подвергся этим санкциям.

В возрастной категории правонарушителей снова "борются" автолюбители старше 50 лет и те, кому от 35 до 40 лет. Разницу между ними составил всего один штраф. На третьей строчке нашего "рейтинга" оказались автомобилисты в возрасте от 30 до 35 лет. Ни одного несовершеннолетнего водителя "навеселе" в январе не было. Самому молодому нарушителю еще не исполнилось и 20 лет, а самому взрослому уже "стукнуло" 79 лет.

© Sputnik / Леон Гуния Штрафы по возрастам

Среди общего числа нарушителей также "выделились" четыре представительницы прекрасной половины человечества. Три из них были гостями из Российской Федерации, а одна из Сухума. О возрасте женщин говорить не принято, но мы все же "рискнем" и нарушим эту традицию. Самой молодой подвыпившей "автоледи" в январе было 23 года, а самой взрослой – 40 лет.

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