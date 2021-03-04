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Весенний бум: в Россию экспортировано 120 миллионов цветов с 15 февраля

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В Абхазии
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В преддверии женского праздника в Россию ввозят большое количество цветов, основные поставщики - Нидерланды и Эквадор.

СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Около 120 миллионов цветов было экспортировано в Россию с 15 февраля по 3 марта. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба России информирует.

В указанный период в целом по России центры электронного декларирования выпустили около 9,15 тысяч тонн срезанных цветов и бутонов, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (4259 тонн) и в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (5271 тонн).

Отмечается, что основными странами поставщиками в этом году, как и в прошлом, были Нидерланды и Эквадор. Крупные партии цветочной продукции также ввозятся из Кении и Колумбии.

Из Абхазии в Россию с начала февраля, по данным Таможенного комитета Абхазии, экспортировано 250 тонн 19 килограммов мимозы.

За аналогичный период прошлого года было вывезено 138 тонн 998 килограммов мимозы. Всего за 2020 год в Россию было экспортировано 175 тонн 22 килограмма мимозы.

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