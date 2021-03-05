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Дом Ахры Авидзба оцепили силовики

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210305/1031952678/Dom-Akhry-Avidzba-otsepili-siloviki.html

Ахра Авидзба был задержан вечером 4 марта в своем доме в Сухуме. Информацию подтвердил источник, близкий к его окружению.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Подъезд к дому Ахры Авидзба в Сухуме оцеплен силовиками, сообщает корреспондент с места события. 

Как ранее сообщил источник, Ахра Авидзба был задержан и доставлен в СГБ, в его доме ведется обыск. 

Источник подтвердил задержание в Сухуме Ахры Авидзба>>

О задержании Ахры Авидзба в своем Telegram-канале вечером 4 марта написал военкор Семен Пегов. 

По словам Пегова, у супруги Ахры Авидзба Юлии вырвали телефон из рук прямо во время разговора. Как пишет журналист, никаких ордеров или документов силовики семье Авидзба не представили.


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