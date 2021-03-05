Дом Ахры Авидзба оцепили силовики

Ахра Авидзба был задержан вечером 4 марта в своем доме в Сухуме. Информацию подтвердил источник, близкий к его окружению.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Подъезд к дому Ахры Авидзба в Сухуме оцеплен силовиками, сообщает корреспондент с места события.

Как ранее сообщил источник, Ахра Авидзба был задержан и доставлен в СГБ, в его доме ведется обыск.

Источник подтвердил задержание в Сухуме Ахры Авидзба>>

О задержании Ахры Авидзба в своем Telegram-канале вечером 4 марта написал военкор Семен Пегов.

По словам Пегова, у супруги Ахры Авидзба Юлии вырвали телефон из рук прямо во время разговора. Как пишет журналист, никаких ордеров или документов силовики семье Авидзба не представили.