Дом Ахры Авидзба оцепили силовики

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Подъезд к дому Ахры Авидзба в Сухуме оцеплен силовиками, сообщает корреспондент с места события.
Как ранее сообщил источник, Ахра Авидзба был задержан и доставлен в СГБ, в его доме ведется обыск.
Источник подтвердил задержание в Сухуме Ахры Авидзба>>
О задержании Ахры Авидзба в своем Telegram-канале вечером 4 марта написал военкор Семен Пегов.
По словам Пегова, у супруги Ахры Авидзба Юлии вырвали телефон из рук прямо во время разговора. Как пишет журналист, никаких ордеров или документов силовики семье Авидзба не представили.