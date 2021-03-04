Источник подтвердил задержание в Сухуме Ахры Авидзба

СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Ахра Авидзба задержан правоохранительными органами Абхазии и доставлен на допрос в СГБ, в его доме в Сухуме идет обыск, подтвердил Sputnik источник, близкий к окружению Авидзба.

О задержании Ахры Авидзба в своем Telegram-канале вечером 4 марта сообщил военкор Семен Пегов.

"По моей информации, в доме донбасского командира Ахры Авидзба в Сухуме устроили "маски-шоу", якобы для того чтобы доставить на беседу в СГБ республики", - пишет Пегов.

По словам Пегова, у супруги Ахры Авидзба Юлии вырвали телефон из рук прямо во время разговора. Как пишет журналист, никаких ордеров или документов силовики семье Авидзба не представили.

Получить опровержение или подтверждение информации у правоохранительных органов Абхазии в настоящий момент не удалось.

В 2014 году Ахра Авидзба в качестве добровольца прибыл в Донецкую народную республику и стал первым руководителем интернационального отряда, батальона, затем бригады "Пятнашка", которую он создал. В феврале 2015 года Авидзба получил высшую государственную награду самопровозглашенной республики - "Герой Донецкой Народной Республики".

В январе 2020 года в Сухуме началась акция протеста, одним из организаторов которой был Ахра Авидзба. Участники выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования тройного убийства на набережной Сухума в ноябре 2019 года.

Протесты переросли в беспорядки, в результате которых митингующие разбили входные двери, окна и вошли внутрь здания Администрации президента. Одним из организаторов протестов был Ахрик Авидзба. По итогам протестных акций депутаты Парламента Абхазии приняли проект постановления, в котором они рекомендовали действующему на тот момент президенту Раулю Хаджимба сложить полномочия. Хаджимба ушел в отставку 12 января 2020 года.

В июне 2020 года Ахра Авидзба был назначен помощником президента Абхазии Аслана Бжания по международным связям, в ноябре 2020 года Авидзба написал заявление об отставке.

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