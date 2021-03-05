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Сторонники и родственники Ахры Авидзба собрались у СГБ Абхазии

Сторонники Авидзба назвали предположительную причину его задержания

© Sputnik
В Абхазии
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Собравшиеся у здания СГБ Абхазии сторонники и родственники Ахры Авидзба не намерены расходиться до его освобождения.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Причиной задержания Ахры Авидзба, по мнению собравшихся у здания СГБ сторонников, стал тот факт, что на территории Абхазии Авидзба якобы сопровождают незаконно вооруженные граждане Донецкой народной республики.

Об этом стало известно после того, как группа родственников Авидзба побывала в здании СГБ. По их словам, сопровождавшие Ахру Авидзба граждане ДНР также задержаны.

Собравшиеся не планируют расходиться, они будут дожидаться освобождения Ахры Авидзба. 

Ахра Авидзба был задержан вечером 4 марта в своем доме в Сухуме. В его доме проводился обыск, подъезд к дому был оцеплен силовиками, сообщал корреспондент с места.

В пресс-службе СГБ ситуацию не комментируют.


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