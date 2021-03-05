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Сторонники и родственники Ахры Авидзба собрались у СГБ Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210305/1031952749/Storonniki-i-rodstvenniki-Akhry-Avidzba-sobralis-u-SGB-Abkhazii.html

В Сухуме вечером 4 марта был задержан Ахра Авидзба. Он доставлен в СГБ. Его дом оцеплен силовиками.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Сторонники и родственники задержанного в Сухуме Ахры Авидзба собрались у здания СГБ, сообщает корреспондент с места события. 

Как рассказал один из родственников, никто пока не знает причин задержания и собравшиеся будут дожидаться вестей из СГБ, где сейчас проходит допрос Ахры Авидзба.

"Пока что у нас нет информации относительно причин задержания, внутрь здания прошли несколько родственников, которые будут выяснять все подробности", - подчеркнул он.

По его словам, в здание прошла и адвокат Инга Габилая, которая будет защищать права задержанного.

Ахра Авидзба был задержан вечером 4 марта в своем доме в Сухуме. Информацию подтвердил источник, близкий к его окружению.

В его доме ведется обыск, подъезд к дому оцеплен силовиками, сообщал корреспондент с места.

В пресс-службе СГБ ситуацию не комментируют.


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