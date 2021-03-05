Сторонники и родственники Ахры Авидзба собрались у СГБ Абхазии

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Сторонники и родственники задержанного в Сухуме Ахры Авидзба собрались у здания СГБ, сообщает корреспондент с места события.
Как рассказал один из родственников, никто пока не знает причин задержания и собравшиеся будут дожидаться вестей из СГБ, где сейчас проходит допрос Ахры Авидзба.
"Пока что у нас нет информации относительно причин задержания, внутрь здания прошли несколько родственников, которые будут выяснять все подробности", - подчеркнул он.
По его словам, в здание прошла и адвокат Инга Габилая, которая будет защищать права задержанного.
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Ахра Авидзба был задержан вечером 4 марта в своем доме в Сухуме. Информацию подтвердил источник, близкий к его окружению.
В его доме ведется обыск, подъезд к дому оцеплен силовиками, сообщал корреспондент с места.
В пресс-службе СГБ ситуацию не комментируют.