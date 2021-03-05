Сторонники и родственники Ахры Авидзба собрались у СГБ Абхазии

В Сухуме вечером 4 марта был задержан Ахра Авидзба. Он доставлен в СГБ. Его дом оцеплен силовиками.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Сторонники и родственники задержанного в Сухуме Ахры Авидзба собрались у здания СГБ, сообщает корреспондент с места события.

Как рассказал один из родственников, никто пока не знает причин задержания и собравшиеся будут дожидаться вестей из СГБ, где сейчас проходит допрос Ахры Авидзба.

"Пока что у нас нет информации относительно причин задержания, внутрь здания прошли несколько родственников, которые будут выяснять все подробности", - подчеркнул он.

По его словам, в здание прошла и адвокат Инга Габилая, которая будет защищать права задержанного.

Ахра Авидзба был задержан вечером 4 марта в своем доме в Сухуме. Информацию подтвердил источник, близкий к его окружению.

В его доме ведется обыск, подъезд к дому оцеплен силовиками, сообщал корреспондент с места.

В пресс-службе СГБ ситуацию не комментируют.