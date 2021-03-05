Жена Ахры Авидзба рассказала, как проходил обыск в их доме

СУХУМ, 5 мар - Sputnik, Асмат Цвижба. В дом Ахры Авидзба вечером 4 марта ворвались вооруженные люди, часть из которых была в масках, всего было около 50 человек, примерно столько же находилось снаружи, рассказала Sputnik супруга задержанного Юлия Авидзба.

"Начались крики, всем стоять, никому не двигаться, выходим по одному. Я спускалась по лестнице и на лице поймала красную точку от прицела автомата. Все силовики были с щитами, у некоторых на одежде была надпись СОБР", - рассказала она.

Самого Ахры Авидзба в момент приезда силовиков в доме не было. По словам Юлии, ему поступил звонок, после чего он отправился в СГБ для разговора. Кто именно звонил супругу, Юлия не знает.

Юлия подчеркнула, что обыск в доме проходил без предъявления ордера.

"Обыск у нас проходил до восьми утра. Все это время у нас не было никакой возможности попасть в дом, нас дальше лестницы не пускали, угрожали автоматами. Потом был отключен свет и возможности проконтролировать, что здесь происходит, у нас не было. Силовики находились даже во дворе у соседей, им не давали открыть шторы, чтобы что-то увидеть", - рассказала она.

В момент, когда Юлия говорила по телефону с другом семьи, ей начали заламывать руки сотрудники силовых органов, из-за чего у девушки повреждено плечо.

"Это все было с криками "молчать, стоять, телефон сюда отдала". Я начала спрашивать, на каком основании и попросила показать удостоверение человека, который изъял мой телефон и кто здесь главный. Мне сказали, что это личный приказ министра внутренних дел. Сказали, что его в доме нет, но находятся его заместители", - добавила она.

Во время приезда силовиков в доме, помимо Юлии, находилась мачеха Авидзба, близкие родственники и двое представителей его охраны. Молодых людей, по словам Юлии, жестоко избили, после чего задержали.

"Им тоже не объяснили, по какому поводу их задержали. Они были без оружия, у них не попросили документы. Их очень сильно били, мы начали кричать, ведь никто из них не оказывал сопротивления, они просто находились в доме. Нам сказали стоять, и, если мы будем много говорить, то тоже будем задержаны", - сказала она.

С вечера 4 марта Юлия и ее родственники не связывались с задержанным Авидзба.

"Напрашивается вывод, что его там насильно удерживают, потому что непосредственно ему еще не было предъявлено никаких обвинений", - отметила девушка.

Она намерена обращаться в суд по факту проведения незаконного обыска и применения силы в отношении членов семьи.

Ахра Авидзба был задержан вечером 4 марта в своем доме в Сухуме. В его доме проводился обыск, подъезд к дому был оцеплен силовиками, сообщал корреспондент с места.

Позже у здания СГБ собрались родственники и соратники Авидзба. Причиной задержания Ахры Авидзба, по мнению собравшихся у здания СГБ сторонников, стал тот факт, что на территории Абхазии Авидзба якобы сопровождают незаконно вооруженные граждане Донецкой народной республики.

Об этом стало известно после того, как группа родственников Авидзба побывала в здании СГБ. По их словам, сопровождавшие Ахру Авидзба граждане ДНР также задержаны.

В 2014 году Ахра Авидзба в качестве добровольца прибыл в Донецкую народную республику и стал первым руководителем интернационального отряда, батальона, затем бригады "Пятнашка", которую он создал. В феврале 2015 года Авидзба получил высшую государственную награду самопровозглашенной республики - "Герой Донецкой Народной Республики".

В январе 2020 года в Сухуме началась акция протеста, одним из организаторов которой был Ахра Авидзба. Участники выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования тройного убийства на набережной Сухума в ноябре 2019 года.

Протесты переросли в беспорядки, в результате которых митингующие разбили входные двери, окна и вошли внутрь здания Администрации президента. Одним из организаторов протестов был Ахрик Авидзба. По итогам протестных акций депутаты Парламента Абхазии приняли проект постановления, в котором они рекомендовали действующему на тот момент президенту Раулю Хаджимба сложить полномочия. Хаджимба ушел в отставку 12 января 2020 года.

В июне 2020 года Ахра Авидзба был назначен помощником президента Абхазии Аслана Бжания по международным связям, в ноябре 2020 года Авидзба написал заявление об отставке.