МВД Абхазии изъяло оружие и боеприпасы в доме Ахры Авидзба

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Огнестрельное оружие и боеприпасы изъяты в доме Ахры Авидзба сотрудниками Службы госбезопасности и Министерства внутренних дел. Об этом сообщается на сайте МВД.
Отмечается, что 4 марта в результате оперативно-розыскных мероприятий в доме Ахры Авидзба в селе Гумиста Сухумского района обнаружены:
- патроны различного калибра и образца, укомплектованные в заводскую тару и упаковки,
- патроны россыпью,
- ручные противотанковые гранатометы,
- ручные пулеметы,
- пулеметные короба с лентами, снаряженными патронами,
- стволы огнестрельного автоматического оружия российского и иностранного производства,
- пистолеты,
- специальное снаряжение и радиопередающие устройства.
Оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД Абхазии. Материалы будут направлены в орган предварительного следствия для принятия процессуального решения.
Авидзба доставлен в правоохранительные органы, так же при проведении спецмероприятий в его доме были задержаны пятеро лиц, не являющиеся гражданами Абхазии, личности которых устанавливаются.
- Изъятое оружие и боеприпасы© Foto / МВД РА
- Изъятое оружие и боеприпасы© Foto / МВД РА
- Жена Ахры Авидзба рассказала, как проходил обыск в их доме>>
Командир отряда "Пятнашка", экс-помощник президента Абхазии Ахра Авидзба был задержан вечером 4 марта. В его доме проводился обыск, подъезд к дому был оцеплен силовиками.
Позже у здания СГБ собрались родственники и соратники Авидзба. Причиной задержания Ахры Авидзба, по мнению собравшихся у здания СГБ сторонников, стал тот факт, что на территории Абхазии Авидзба якобы сопровождают незаконно вооруженные граждане Донецкой народной республики.
Об этом стало известно после того, как группа родственников Авидзба побывала в здании СГБ. По их словам, сопровождавшие Ахру Авидзба граждане ДНР также задержаны.