МВД Абхазии изъяло оружие и боеприпасы в доме Ахры Авидзба

Ахру Авидзба задержали вечером 4 марта. В его доме проводился обыск, подъезд к дому был оцеплен силовиками.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Огнестрельное оружие и боеприпасы изъяты в доме Ахры Авидзба сотрудниками Службы госбезопасности и Министерства внутренних дел. Об этом сообщается на сайте МВД.

Отмечается, что 4 марта в результате оперативно-розыскных мероприятий в доме Ахры Авидзба в селе Гумиста Сухумского района обнаружены:

патроны различного калибра и образца, укомплектованные в заводскую тару и упаковки,

патроны россыпью,

ручные противотанковые гранатометы,

ручные пулеметы,

пулеметные короба с лентами, снаряженными патронами,

стволы огнестрельного автоматического оружия российского и иностранного производства,

пистолеты,

специальное снаряжение и радиопередающие устройства.

Оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД Абхазии. Материалы будут направлены в орган предварительного следствия для принятия процессуального решения.

Авидзба доставлен в правоохранительные органы, так же при проведении спецмероприятий в его доме были задержаны пятеро лиц, не являющиеся гражданами Абхазии, личности которых устанавливаются.

Изъятое оружие и боеприпасы © Foto / МВД РА

Изъятое оружие и боеприпасы © Foto / МВД РА 1 / 2 © Foto / МВД РА Изъятое оружие и боеприпасы

Жена Ахры Авидзба рассказала, как проходил обыск в их доме>>

Командир отряда "Пятнашка", экс-помощник президента Абхазии Ахра Авидзба был задержан вечером 4 марта. В его доме проводился обыск, подъезд к дому был оцеплен силовиками.

Позже у здания СГБ собрались родственники и соратники Авидзба. Причиной задержания Ахры Авидзба, по мнению собравшихся у здания СГБ сторонников, стал тот факт, что на территории Абхазии Авидзба якобы сопровождают незаконно вооруженные граждане Донецкой народной республики.

Об этом стало известно после того, как группа родственников Авидзба побывала в здании СГБ. По их словам, сопровождавшие Ахру Авидзба граждане ДНР также задержаны.