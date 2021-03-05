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МВД Абхазии изъяло оружие и боеприпасы в доме Ахры Авидзба

© Foto / МВД РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Ахру Авидзба задержали вечером 4 марта. В его доме проводился обыск, подъезд к дому был оцеплен силовиками.

СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Огнестрельное оружие и боеприпасы изъяты в доме Ахры Авидзба сотрудниками Службы госбезопасности и Министерства внутренних дел. Об этом сообщается на сайте МВД.

Отмечается, что 4 марта в результате оперативно-розыскных мероприятий в доме Ахры Авидзба в селе Гумиста Сухумского района обнаружены:

  • патроны различного калибра и образца, укомплектованные в заводскую тару и упаковки,
  • патроны россыпью,
  • ручные противотанковые гранатометы,
  • ручные пулеметы,
  • пулеметные короба с лентами, снаряженными патронами,
  • стволы огнестрельного автоматического оружия российского и иностранного производства,
  • пистолеты,
  • специальное снаряжение и радиопередающие устройства.

Оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД Абхазии. Материалы будут направлены в орган предварительного следствия для принятия процессуального решения.

Авидзба доставлен в правоохранительные органы, так же при проведении спецмероприятий в его доме были задержаны пятеро лиц, не являющиеся гражданами Абхазии, личности которых устанавливаются.
  • Изъятое оружие и боеприпасы
    © Foto / МВД РА
  • Изъятое оружие и боеприпасы
    © Foto / МВД РА
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© Foto / МВД РА
Изъятое оружие и боеприпасы

Командир отряда "Пятнашка", экс-помощник президента Абхазии Ахра Авидзба был задержан вечером 4 марта. В его доме проводился обыск, подъезд к дому был оцеплен силовиками.

Позже у здания СГБ собрались родственники и соратники Авидзба. Причиной задержания Ахры Авидзба, по мнению собравшихся у здания СГБ сторонников, стал тот факт, что на территории Абхазии Авидзба якобы сопровождают незаконно вооруженные граждане Донецкой народной республики.

Об этом стало известно после того, как группа родственников Авидзба побывала в здании СГБ. По их словам, сопровождавшие Ахру Авидзба граждане ДНР также задержаны.


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