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У здания СГБ Абхазии собрались родственники задержанного Ахры Авидзба

© Sputnik
В Абхазии
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Командир отряда "Пятнашка", экс-помощник президента Абхазии Ахра Авидзба был задержан вечером 4 марта.

СУХУМ, 6 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. У здания Службы государственной безопасности Абхазии собрались родственники и друзья Ахры Авидзба, который вместе с другими задержанными находится в заключении в СГБ.

Сторонники и родственники Ахры Авидзба собрались у СГБ Абхазии
© Sputnik
Сторонники Авидзба назвали предположительную причину его задержания

Собравшиеся ждут приезда адвоката Инги Габилая, которая ранее сегодня встретилась с Ахрой Авидзба.

Как сообщила Габилая в беседе с корреспондентом Sputnik, сейчас она идет на следственное действие в МВД. Адвокат сказала, что пока не видела ни один документ, относящийся к делу.

"Сейчас пойду и ознакомлюсь", - отметила она.

Ахра Авидзба был задержан правоохранительными органами Абхазии и доставлен на допрос в СГБ 4 марта.

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