Адвокат Ахры Авидзба сообщила, какое преступление ему инкриминируется

СУХУМ, 6 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Адвокат Ахры Авидзба Инга Габилая после допроса подзащитного в ее присутствии сообщила журналистам, какое преступление ему инкриминируется.
По ее словам, возбуждено уголовное дело по части второй статьи 217 Уголовного кодекса Абхазии - незаконное хранение оружия группой лиц по предварительному сговору. Это тяжкое преступление, которое предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.
В группу лиц по предварительному сговору входят друзья Ахры Авидзба, которые приехали из ДНР и в настоящее время тоже задержаны.
Инга Габилая подчеркнула, что задержание ее подзащитного было проведено с нарушениями. По ее словам, Авидзба был задержан 4 марта, но протокол был составлен только вечером 6 марта. Юрист назвала это противоправным действием со стороны силовых структур.
"Естественно, это нарушение. Около двух суток мой подзащитный содержался без документов в Службе госбезопасности. В настоящее время составили протокол задержания, естественно, мы отразили данное обстоятельство, и то, как он был задержан, что его вызвали. Действительно, эта информация подтвердилась. Моему подзащитному позвонили из руководства Службы госбезопасности и попросили проехать в здание СГБ. Мой подзащитный явился туда, и его задержали. Фактически его задержали 4 марта, но документ составили вот сейчас", - сказала она.
Вместе с Ахрой Авидзба были задержаны еще пять человек, чьи личности уже установлены. Инга Габилая подчеркнула, что их статус - являются они друзьями или охранниками Авидзба - ей пока неизвестен.
"Я не беседовала непосредственно с охранниками. Я не обладаю официальной информацией. Но есть информация, что синяки на лице охранников были получены при задержании. К Ахре Авидзба не применяли физическое насилие. Охранники - граждане России", - отметила адвокат и добавила, что Посольство России в Абхазии пока не отреагировало на задержание этих граждан, но адвокаты намерены обращаться "во все инстанции".
Адвокат Ахры Авидзба намерена оспаривать и проведение обыска дома подзащитного, которое по ее мнению было проведено с нарушениями.
"Я надеюсь получить акт обследования жилища и буду его оспаривать, потому что оно было проведено с нарушениями. Нам вручили документ об ознакомлении, что предварительное следствие проводится следственной группой. В этом документе было указано, что акт обследования жилища состоялся 5 марта в 7 часов утра. Однако я была свидетелем того, что обследование началось с 4 марта, поздней ночью. Я лично присутствовала. Получается, что сотрудники милиции вели обыск, который изначально не фиксировался. Будем допрашивать всех свидетелей, очевидцев, что без согласия лиц, проживающих в этом доме, было проведено данное обследование. Все это будем обязательно отражать", - сказала она.
По предварительной информации Габилая, завтра ей передадут судебно-контрольные материалы, подтверждающие причастность Ахры Авидзба к инкриминируемому ему преступлению, и, скорее всего, будет судебное слушание с ходатайством о заключении Авидзба под стражей.
"Завтра у нас должен состояться суд до 9 часов вечера. Не более 72 часов он может быть задержанным", - пояснила Габилая.
Адвокат добавила, что Ахра Авидзба отказался от приема пищи и от питья.
"Он сказал: "Я не буду ни есть, ни пить, это моя принципиальная позиция". Либо его отпускают, либо его вынесут оттуда. Я надеюсь, мы до этого не дойдем", - сказала Габилая.
Ахра Авидзба был задержан силовыми структурами 4 марта. В его доме был проведен обыск, в ходе которого правоохранительные органы изъяли оружие и боеприпасы.
1 марта в Абхазии вступил в силу закон "Об оружии". Согласно ему, на территории республики запрещено:
- Ношение и перевозка в границах населенного пункта оружия в заряженном или снаряженном состоянии;
- Ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций и других массовых мероприятий, за исключением кавказской шашки и кинжала, как элемент национальной одежды, если человек в нее одет;
- Ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения;
- Ношение оружия на территориях учреждений здравоохранения, богослужения, образовательных организаций. Исключение составляют люди, которые охраняют данные учреждения;
- Ношение огнестрельного, длинноствольного и холодного оружия в целях самообороны;
- Хранение патронов к гражданскому оружию лицам, которые не имеют на это права по закону.