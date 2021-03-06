Адвокат Ахры Авидзба сообщила, какое преступление ему инкриминируется

По предварительной информации адвоката Инги Габилая, завтра 7 марта ей передадут судебно-контрольные материалы, подтверждающие причастность Авидзба к инкриминируемому ему преступлению, и будет судебное слушание с ходатайством о заключении Авидзба под стражу.

СУХУМ, 6 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Адвокат Ахры Авидзба Инга Габилая после допроса подзащитного в ее присутствии сообщила журналистам, какое преступление ему инкриминируется.

По ее словам, возбуждено уголовное дело по части второй статьи 217 Уголовного кодекса Абхазии - незаконное хранение оружия группой лиц по предварительному сговору. Это тяжкое преступление, которое предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.

В группу лиц по предварительному сговору входят друзья Ахры Авидзба, которые приехали из ДНР и в настоящее время тоже задержаны.

Инга Габилая подчеркнула, что задержание ее подзащитного было проведено с нарушениями. По ее словам, Авидзба был задержан 4 марта, но протокол был составлен только вечером 6 марта. Юрист назвала это противоправным действием со стороны силовых структур.

"Естественно, это нарушение. Около двух суток мой подзащитный содержался без документов в Службе госбезопасности. В настоящее время составили протокол задержания, естественно, мы отразили данное обстоятельство, и то, как он был задержан, что его вызвали. Действительно, эта информация подтвердилась. Моему подзащитному позвонили из руководства Службы госбезопасности и попросили проехать в здание СГБ. Мой подзащитный явился туда, и его задержали. Фактически его задержали 4 марта, но документ составили вот сейчас", - сказала она.

Вместе с Ахрой Авидзба были задержаны еще пять человек, чьи личности уже установлены. Инга Габилая подчеркнула, что их статус - являются они друзьями или охранниками Авидзба - ей пока неизвестен.

"Я не беседовала непосредственно с охранниками. Я не обладаю официальной информацией. Но есть информация, что синяки на лице охранников были получены при задержании. К Ахре Авидзба не применяли физическое насилие. Охранники - граждане России", - отметила адвокат и добавила, что Посольство России в Абхазии пока не отреагировало на задержание этих граждан, но адвокаты намерены обращаться "во все инстанции".

Адвокат Ахры Авидзба намерена оспаривать и проведение обыска дома подзащитного, которое по ее мнению было проведено с нарушениями.

"Я надеюсь получить акт обследования жилища и буду его оспаривать, потому что оно было проведено с нарушениями. Нам вручили документ об ознакомлении, что предварительное следствие проводится следственной группой. В этом документе было указано, что акт обследования жилища состоялся 5 марта в 7 часов утра. Однако я была свидетелем того, что обследование началось с 4 марта, поздней ночью. Я лично присутствовала. Получается, что сотрудники милиции вели обыск, который изначально не фиксировался. Будем допрашивать всех свидетелей, очевидцев, что без согласия лиц, проживающих в этом доме, было проведено данное обследование. Все это будем обязательно отражать", - сказала она.

По предварительной информации Габилая, завтра ей передадут судебно-контрольные материалы, подтверждающие причастность Ахры Авидзба к инкриминируемому ему преступлению, и, скорее всего, будет судебное слушание с ходатайством о заключении Авидзба под стражей.

"Завтра у нас должен состояться суд до 9 часов вечера. Не более 72 часов он может быть задержанным", - пояснила Габилая.

Адвокат добавила, что Ахра Авидзба отказался от приема пищи и от питья.

"Он сказал: "Я не буду ни есть, ни пить, это моя принципиальная позиция". Либо его отпускают, либо его вынесут оттуда. Я надеюсь, мы до этого не дойдем", - сказала Габилая.

Ахра Авидзба был задержан силовыми структурами 4 марта. В его доме был проведен обыск, в ходе которого правоохранительные органы изъяли оружие и боеприпасы.

1 марта в Абхазии вступил в силу закон "Об оружии". Согласно ему, на территории республики запрещено: