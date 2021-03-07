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Здание генеральной прокуратуры

Прокурор дал согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Ахры Авидзба

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Экс-помощник президента Абхазии Ахра Авидзба и пять его охранников были задержаны 4 марта, им предъявлено обвинение в хранении оружия по предварительному сговору.

СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба подписал свое согласие о возбуждении уголовного дела в отношении Ахры Авидзба, сообщили Sputnik в Генпрокуратуре.

© Sputnik
Адвокат Ахры Авидзба сообщила, какое преступление ему инкриминируется

Авидзба обвиняется в незаконном хранении оружия вместе с группой лиц по предварительному сговору, ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Экс-помощник президента Абхазии, командир "Пятнашки"  Ахра Авидзба и пять его охранников были задержаны 4 марта. Сотрудники СГБ и МВД Абхазии проводили обыск в его доме и изъяли оттуда оружие и боеприпасы.

По словам адвоката Инги Габилая, сегодня до 21:00 должен состояться суд, который изберет меру пресечения для Авидзба, либо его должны отпустить. Так как по закону он может быть задержанным не более 72 часов.


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