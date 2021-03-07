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Защита обратится в прокуратуру за оценкой действий силовиков при обыске дома Авидзба

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Задержание Ахры Авидзба (13)
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210307/1031965299/Zaschita-Avidzba-obratitsya-v-prokuraturu-za-otsenkoy-deystviy-silovikov-pri-obyske-ego-doma.html

Экс-помощник президента Абхазии Ахра Авидзба задержан в СГБ, он требует свободы и продолжает голодовку.

СУХУМ, 7 мар - Sputnik, Асмат Цвижба. Защита будет обращаться в Генпрокуратуру за оценкой действий силовиков во время обыска дома Ахры Авидзба, в том числе за оценкой их действий в отношении его супруги. Об этом сообщила адвокат Ахры Авидзба Инга Габилая.

© Sputnik
Жена Ахры Авидзба рассказала, как проходил обыск в их доме

Экс-помощник президента Абхазии, командир "Пятнашки" Ахра Авидзба и пять его охранников были задержаны 4 марта по обвинению в незаконном хранении оружия по предварительному сговору. Сотрудники СГБ и МВД Абхазии проводили обыск в доме Авидзба, где изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.

Сегодня в 21:00 истекают 72 часа с момента задержания Ахры Авидзба. До истечения этого срока должен состояться суд, который изберет меру пресечения для Авидзба, либо его должны отпустить.

Представители фамилии Авидзба, которые сегодня вновь собрались у здания СГБ, планируют отправиться на встречу к президенту. Президент Аслан Бжания отбыл в Россию 3 марта для прохождения планового медицинского обследования и должен был вернуться в Абхазию сегодня.

Как сообщила пресс-служба Администрации президента, точная информация о возвращении Аслана Бжания в Абхазию будет "ближе к вечеру".

Темы:
Задержание Ахры Авидзба (13)

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