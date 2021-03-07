Неисправность на ВЛ "Кавкасиони" обнаружена и устранена

Президент Абхазии Аслан Бжания после приезда из России сразу же провел совещание с Кабмином.

СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Сегодня на грузинском участке воздушной линии "Кавкасиони" была устранена неисправность, и в настоящее время работы по восстановлению линии завершаются, сообщила вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган на совещании с президентом.

Аслан Бжания провел совещание с руководством Кабинета министров Абхазии сразу же по прибытии в Абхазию из России, передает пресс-служба главы государства.

Озган доложила президенту о ситуации, связанной с перебоями в электроснабжении, вызванными техническими проблемами на воздушной линии "Кавкасиони". Она рассказала о том, что накануне 6 марта был проведен облет абхазского участка ВЛ "Кавкасиони" руководством и техническими специалистами "Черноморэнерго". Повреждения на абхазском участке выявлены не были.

Врио премьер-министра Владимир Делба доложил о ситуации с коронавирусом и о ходе подготовки к заседанию оперативного штаба, а также по вопросу консультаций с депутатами Парламента по рассмотрению проекта госбюджета на 2021 год.

Президент Абхазии Аслан Бжания находился в России для прохождения планового медицинского обследования с 3 по 7 марта.