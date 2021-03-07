Sputnik недели: убийство в Гагре, митинг в Сухуме и задержание Ахры Авидзба

Информационное агентство Sputnik подготовило обзор наиболее ярких и значимых событий прошедшей недели с 1 по 7 марта.

Минувшая неделя была полна инфоповодов и довольно неспокойных событий. В Сухуме прошел митинг представителей общественности, возмущенных поездкой в Грузию экс-помощника президента Бенура Квирая и его тостом на видео, где он высказывается о взаимоотношениях с Грузией. На территории Гагрской ЦРБ убили жителя Гудауты Ахру Гезердава – прокуратура возбудила уголовное дело. Бывшего советника главы государства Ахру Авидзба задержали правоохранительные органы, в его доме нашли оружие и боеприпасы. Об этом и многом другом в еженедельном обзоре Sputnik Абхазия.

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Снова митинг

Митинги весной уже почти стали "традицией" в Абхазии, и этот март не стал исключением. Во вторник на площади Свободы в Сухуме стали собираться сотни людей, которые были возмущены поездкой экс-помощника президента страны Бенура Квирая в Грузию и видео, где он произносит тост в честь своего грузинского друга, воевавшего против абхазского народа в 1992-1993 годах, и чьим именем он назвал парк у себя дома. Сам Квирая в эксклюзивном интервью Sputnik уточнил, что ездил в Грузию в конце февраля как частное лицо с целью привлечь в Абхазию инвестиции.

На тот момент еще не было уточнений от Администрации президента о том, что Квирая 19 февраля сложил с себя полномочия, но эта информация на протестные настроения представителей оппозиции особо не повлияла. От площади Свободы они пришли к Парламенту, чтобы обсудить этот инцидент с депутатами Парламента.

Вход в здание Народного Собрания оцепили представители правоохранительных органов, но избежать небольших потасовок между ними и протестующими не удалось. Лидеры политических партий переговорили с парламентариями и вышли к людям.

Спикер Народного Собрания Валерий Кварчия обратился к собравшимся и сказал, что депутаты впервые увидели видео с участием Квирая и более подробного это обсудят на сессии Парламента 3 марта с приглашением президента. Этого не случилось, так как на следующий день Аслан Бжания отбыл в Россию для проведения планового медицинского обследования.

Убийство у больницы

В среду 3 марта, примерно в 5:30, во дворе Гагрской ЦРБ был убит житель Гудауты Ахра Гезердава, который не раз был задержан милицией за различные нарушения закона. Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства. Отмечается, что в настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства во дворе больницы в Гагре

Дела внешней политики

3 марта министры иностранных дел Абхазии Даур Кове и России Сергей Лавров встретились в Москве для подписания плана консультаций на 2021-2022 годы. Как Кове уточнил в беседе с ведущим радио Sputnik, с российским коллегой он обсудил, в частности, вопросы, касающиеся товарооборота между странами и поставки вакцины "Спутник V" в Абхазию.

"Мы говорили о том, что прорабатывается вопрос и уже находится на стадии практической реализации. В ближайшее время должны быть осуществлены поставки вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Конкретных сроков российская сторона нам не называла, но решение вопроса находится на завершающей стадии", - подчеркнул он.

Что касается товарооборота, отметил Кове, главы ведомств обратили внимание на то, что, несмотря на пандемию, торговые отношения Абхазии и России активно наращивают обороты. По данным Государственного таможенного комитета Абхазии, товарооборот составил в 2020 году порядка 20 миллиардов рублей, что в сравнении с 2019 годом больше на полтора миллиарда, уточнил министр.

Позитивные новости пришли также с Востока. 4 марта Чезвычайный и Полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба встретился в Иране с генеральным директором Иранского торгового центра и генеральным секретарем совместной Ирано-Сирийской торговой палаты Мирзай Асгар.

Стороны обменялись мнениями в области развития торговых взаимоотношений между Исламской Республикой Иран и Республикой Абхазия. Хутаба подчеркнул важность укрепления братских и дружеских связей между Ираном и Абхазией.

Асгар Мирзай в свою очередь выразил готовность оказать содействие в укреплении двусторонних связей между бизнес сообществами двух стран. Он также выразил желание провести в Абхазии выставку иранской продукции.

Миссия выполнена

1 марта многопрофильный госпиталь Минобороны России завершил свою миссию в Сухуме. Президент Абхазии Аслан Бжания принял главврача госпиталя Абдулмеджида Магомедова и поблагодарил российских врачей за то, что они пришли на помощь Абхазии в столь сложное для нее время.

В тот же день и.о. премьер-министра страны Владимир Делба вручил семерым медикам военного госпиталя медали "За боевое содружество" и 44 врача удостоились медалей "За поддержание мира в Абхазии".

Всего за период работы мобильного многопрофильного госпиталя с 20 октября прошлого года российские врачи в Абхазии приняли на лечение и консультацию более 3,7 тысячи жителей республики, из них амбулаторно около 3,3 тысячи человек и стационарно более 450 человек для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий.

Также в мобильных лабораториях полевого госпиталя было проведено свыше 18 тысяч различных клинических исследований, в том числе более 5,3 тысячи ПЦР-тестов, более двух тысяч обзорных рентгенограмм грудной клетки.

В Абхазии наблюдается спад распространения коронавирусной инфекции. По словам министра здравоохранения республики Тамаза Цахнакия, вопрос поставки вакцины от COVID-19 из России в Абхазию будет решен в ближайшее время.

Арест Ахры Авидзба

Вечером в четверг 4 марта российский журналист Семен Пегов опубликовал на своей страничке в одной из соцсетей информацию о том, что Герой ДНР, бывший советник президента Абхазии Ахра Авидзба был задержан. Новость эту местным СМИ впоследствии подтвердили супруга Авидзба и его близкие родственники, которые собрались у здания СГБ.

В доме Авидзба сотрудники правоохранительных органов провели обыск, подъезд к дому в селе Гумиста Сухумского района был оцеплен. Как сообщили в МВД, милиционеры обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе патроны различного калибра, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы, пистолеты, радиопередающие устройства.

Так же при проведении спецмероприятий в доме Авидзба были задержаны пять человек, уроженцы ДНР, которые охраняли Ахру Авидзба.

В субботу 6 марта стало известно, что в отношении Ахры Авидзба и его охранников возбудили уголовное дело по части второй статьи 217 Уголовного кодекса Абхазии - незаконное хранение оружия группой лиц по предварительному сговору. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

В воскресенье 7 марта в Сухуме в стенах Службы госбезопасности Абхазии состоялось судебное заседание по делу Ахры Авидзба и пяти его охранников. На данный момент известно, что Авидзба и одному из его охранников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц.

Майнинг и энергокризис

26 февраля в ходе инспекционной поездки президента Абхазии Аслана Бжания в Очамчырский район на территории Гулрыпшского асфальтового завода была выявлена майнинговая ферма с более чем 200 аппаратами. Ферма была демонтирована в тот же день.

1 марта на совещении в Минэкономики вице-премьер, министр экономики Кристина Озган потребовала от главы "Абхазавтодора" Анатолия Аршба в течение часа уволить руководителя подведомственного ему асфальтового завода Валерьяна Абухба. Она также объявила выговор Аршба и сотрудникам Министерства экономики, ответственным за мониторинг майнинговой деятельности на территории госучреждений, подведомственных Минэку.

Тем временем энергокризис все еще представляет неудобства жителям страны. В пятницу 5 марта "Черноморэнерго" заявило о введении ограничений на подачу электроэнергии на всей территории Абхазии до устранения повреждений на высоковольтной линии "Кавкасиони". Позже был установлен временный график отключения света по всей территории республики.

В субботу 6 марта руководитель "Черноморэнерго" Михаил Логуа вместе с коллегами вылетели на вертолете для поисков места аварии абхазской части линии, но во время облета территории поврежденный участок не был выявлен. В воскресенье 7 марта на грузинском участке "Кавкасиони" было обнаружено место повреждения, сообщила Кристина Озган на совещании с президентом. Неисправность была устранена, энергоснабжение восстановлено.

Поручения министра и видеофиксация

Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар 1 марта провел рабочее совещание с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства и начальниками городских управлений и районных отделов внутренних дел. Он им поручил в 30-дневный срок усилить работу по выявлению фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия, боеприпасов, поднять показатели по установлению места нахождения и задержанию скрывающихся от следствия и суда лиц, повысить раскрываемость преступлений, связанных с распространением наркотических средств и психотропных веществ.

Он также поручил по итогам на 1 марта 2021 года подготовить отчетно-аналитические материалы в части обеспечения безопасности дорожно-транспортного движения в республике.

В субботу, 6 марта, на сайте МВД страны появилось сообщение о том, что запущен государственный проект автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Как уточняет ведомство, единая система учета движения автотранспорта создана при модификации имеющихся технических средств и наращивании аппаратного комплекса, отмечают в ведомстве.

В настоящее время на территории Абхазии установлено и подключено к системе автомониторинга дорожной ситуации восемь комплексов в пяти районах Абхазии на республиканской трассе Псоу-Ингур.

В мае 2020 года был угнан автомобиль благотворительного фонда "Рука помощи", в котором находилось 13500 рублей, личные вещи и гуманитарный груз. Почти спустя год сотрудникам милиции удалось разыскать транспорт и вернуть его владельцам.

"Три недели назад нам позвонили и сообщили, что автомобиль обнаружили в Ткуарчалском районе, машина была похищена в Сухуме. Потом были следственные мероприятия, они закончились, и нам сегодня передали автомобиль", - сказала в интервью Sputnik учредитель фонда Агнешка Филиппова.

Домашний арест в "деле врачей"

В феврале Генпрокуратура Абхазии завела уголовное дело на главврача Республиканской больницы Апполона Гургулия, его зама Георгия Воуба и предпринимателя Аслана Цкуа. По версии следствия руководство медучреждения передали в безвозмездном порядке Цкуа реагенты, приобретенные за счет республиканского бюджета на сумму 1 262 456 рублей. Реагенты были использованы для оказания платных лабораторных услуг пациентам лаборатории Республиканской больницы.

13 февраля постановлением Сухумского городского суда было решено не назначать Цкуа меру пресечения в виде заключения под стражу. 25 февраля кассационная коллегия Верховного суда, признав незаконным постановление Сухумского суда, отменила его и направила дело на судебное рассмотрение в новом составе.

5 марта Сухумский городской суд в отношении подозреваемого Аслана Цкуа избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Выборы под наблюдением

Абхазия в апреле ожидают отложенные из-за пандемии коронавируса выборы депутатов местного самоуправления. 2 марта началась регистрация кандидатов . Согласно закону, эта процедура должна начаться за 40 дней до выборов и заканчивается за 20 дней до дня голосования.

На избирательных участках Сухума впервые применят современные технологии. Согласно закону, эта процедура должна начаться за 40 дней до выборов и заканчивается за 20 дней до дня голосования, тем самым у всех желающих будет возможность наблюдать за ходом голосования на портале избирательной комиссии и на сайте провайдеры.

Повторное представление

В конце января депутаты Собрания Гудаутского района не утвердили кандидатуру Баграта Боджгуа на пост и.о. главы администрации. 26 февраля президент Абхазии Аслан Бжания подписал документ о повторном представлении Боджгуа гудаутским депутатам. Согласно букве закона, в случае повторного отклонения Собранием ранее представленной кандидатуры президент вносит в Собрание новую кандидатуру в срок, не превышающий 30 дней.

Дорога в объезд

В селе в Ткуарчалском районе 15 января произошел оползень, из-за чего пострадали несколько жилых домов и дорога, соединяющая села Бедиа ду, Агубедиа и Бедиа с Ткуарчалом. 22 февраля Госуправление землепользования и кадастра приступило к изучению скорости движения почвы на том участке.

4 марта, по информации от Госкомпании "Апсныргылара", в селе Бедиа ду будет проложена временная объездная дорога с устройством двух железобетонных мостов. Сметная документация уже подготовлена, в настоящее время она проходит экспертизу, после чего правительство рассмотрит документ и выделит аванс.