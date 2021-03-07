Суд и мера пресечения: как завершился третий день удержания Ахры Авидзба в СГБ

7 марта в Сухуме в стенах Службы госбезопасности Абхазии состоялось судебное заседание по делу Ахры Авидзба и пяти его охранников.

Третьи сутки спецслужбы Абхазии удерживают экс-помощника президента Абхазии, героя ДНР Ахру Авидзба. Он вместе с пятью охранниками был задержан 4 марта Службой госбезопасности республики, а в ходе обыска дома Авидзба силовики обнаружили ​​огнестрельное оружие, противотанковые гранатометы, ручные пулеметы и боеприпасы. Экс-помощнику президента инкриминируется незаконное хранение оружия.

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Возбуждение уголовного дела

После трех дней удержания экс-помощника президента Абхазии Ахры Авидзба в Службе госбезопасности, генеральный прокурор Адгур Агрба дал свое согласие о возбуждении уголовного дела.

Авидзба обвиняется в незаконном хранении оружия вместе с группой лиц по предварительному сговору, ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.

В свою очередь защита заявила о намерении обратиться в Генпрокуратуру за оценкой действий силовиков во время обыска дома Ахры Авидзба, в том числе за оценкой их действий в отношении его супруги.

К 12 часам дня у здания СГБ стали собираться родственники и соратники экс-помощника президента. Таким образом они решили ждать информации о том, когда состоится судебный процесс в отношении Ахры Авидзба.

Чуть позже к зданию Службы госбезопасности прибыла и адвокат Ахры Авидзба Инга Габилая. По ее информации, судебно-контрольные материалы еще не передали Авидзба, хотя должны были передать в течение восьми часов до истечения максимального срока содержания под стражей (по закону Ахра Авидзба может удерживаться не больше 72 часов - прим.).

Габилая также отметила, что суд по делу Авидзба должен состояться 7 марта, но во сколько и где, еще долгое время оставалось неизвестно.

Адвокат попыталась встретиться с подзащитным, однако ее не впустили в здание СГБ без объяснения причин. Не удалось ему передать и личные вещи от родственников.

Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл призвала руководство СГБ обеспечить право гражданина Ахры Авидзба на эффективную правовую защиту.

"Право на незамедлительное получение квалифицированной юридической помощи после задержания гарантируется как широким перечнем национальных нормативно-правовых актов. Адвокат, имеющий ордер на ведение уголовного дела, не может быть ограничен в процессуальных обязанностях защитника исходя из усмотрения должностного лица. Также статья 18 Закона РА "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» гарантирует подозреваемым и обвиняемым право иметь свидания с защитником с момента фактического задержания, а также право адвоката беспрепятственно встречаться с подзащитным наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность, без ограничения числа свиданий и их продолжительности", - заявила Шакрыл.

Вечером 7 марта президент Абхазии Аслан Бжания вернулся из России, где проходил плановое медицинское обследование. Родственники Ахры Авидзба заявили о намерении встретиться с главой государства после того, как он проведет заседание с силовыми структурами. Однако в Администрации президента ни о какой встрече Совета безопасности не заявляли. Пресс-служба Бжания лишь сообщила о том, что сразу же по прибытии в Сухум глава государства провел совещание с руководством Кабинета министров по вопросу консультаций с депутатами Парламента по рассмотрению проекта госбюджета на 2021 год и ситуации, связанной с перебоями в электроснабжении.

Судебное слушание

В 20:00 в Сухуме в здании СГБ под председательством судьи Леварсы Багателия началось слушание по делу Ахры Авидзба. Сначала силовики не пропускали журналистов на процесс под предлогом, что СГБ - режимный объект. Однако адвокат Ахры Авидзба Инга Габилая настояла на том, чтобы представителей СМИ пропустили в здание, чтобы соблюсти принцип гласности. Позже журналистам все же разрешили присутствовать на слушание.

В начале процесса адвокат Инга Габилая заявила, что ей было недостаточно времени для ознакомления с судебно-контрольными материалами, так как они были предоставлены позже, чем того требует закон, и попросила час на перерыв для их изучения. Суд, на месте посовещавшись, отклонил ходатайство.

Сторона гособвинения попросила заключить Ахру Авидзба под стражу на два месяца. Одной из причин было указано, что Авидзба отказался от дачи показаний и не сотрудничает со следствием. К тому же, находясь на свободе, он может воспрепятствовать следствию. Адвокат Габилая назвала абсурдом обвинения в том, что Авидзба может скрыться от следствия, так как он "известная личность", и как только он попытается перейти границу, это сразу же станет известно.

Габилая также обратила внимание суда на то, что факт отказа от дачи показаний не соответствует действительности. По ее словам, Авидзба объяснил, что даст показания только после того, как ознакомится с актом об осмотре жилища. Это не означает, что он отказался от дачи показаний.

Сам Ахра Авидзба на суде заявил, что в ходе обыска силовиков в доме у него пропали денежные средства. Сколько, он не уточнил. Также он обратил внимание суда на другое нарушение - по словам подсудимого, в документах указано, что обыск дома начался в час ночи, в то время как он начался раньше, в 22:00 4 марта.

Защита отметила, что любая мера пресечения по отношению к Ахре Авидзба будет незаконной - так как, чтобы избрать меру пресечения, нужно установить законность задержания. Габилая заявила, что в материалах дела нет документов, подтверждающих, кому принадлежит домовладение, постановления о том, что акт обследования жилища соответствует закону. Она обратила внимание на то, что процедура задержания была проведена в нарушение закона - протокол составили только по истечении 46 часов после задержания.

"Если бы мой подзащитный имел намерение в дестабилизации криминогенной обстановки в республике, он бы сам не явился на допрос в СГБ. В материалах отсутствуют документы, указывающие на опасение органов. Считаю, что избрание меры пресечения в любом случае будет незаконным. Прошу обратить внимание на личность моего подзащитного, его социальные связи, участие в жизни общества, думаю, он ничего другого не делал, как приносил пользу своему государству. Прошу суд вынести законное решение", - обратилась Габилая.

Авидзба напомнил, что у него все еще есть дипломатический паспорт и он имеет статус неприкосновенности. Он потребовал снять с себя наручники. Однако суд отклонил это требование, аргументируя это тем, что сведений о наличии диппаспорта у Авидзба нет.

Сухумский городской суд избрал в качестве меры пресечения для Ахры Авидзба заключение под стражу сроком на один месяц.

Экс-помощник президента Абхазии, командир "Пятнашки" Ахра Авидзба и пять его охранников были задержаны 4 марта по обвинению в незаконном хранении оружия по предварительному сговору. Сотрудники СГБ и МВД Абхазии проводили обыск в доме Авидзба, где изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.

Ахра Авидзба обвиняется в незаконном хранении оружия вместе с группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.