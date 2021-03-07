Одному из охранников Ахры Авидзба избрана мера пресечения

Экс-помощник президента Абхазии Ахра Авидзба и пять его охранников задержаны по обвинению в незаконном хранении оружия по предварительному сговору.

СУХУМ, 7 мар - Sputnik, Асмат Цвижба. В отношении одного из охранников Ахры Авидзба Станислава Культы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на месяц, сообщил его адвокат Роберт Кейян.

В Сухуме в здании СГБ сейчас параллельно проходят судебные заседания в отношении Ахры Авидзба и представителей его охраны. Они обвиняются в незаконном хранении оружия по предварительному сговору. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Для избрания меры пресечения в отношении другого подозреваемого Талеха Гасанова суд удалился в совещательную комнату, но, по мнению Кейяна, ему будет избрана такая же мера пресечения.

Командир бригады "Пятнашка", экс-помощник президента Абхазии Ахра Авидзба был задержан и доставлен в правоохранительные органы вечером 4 марта. В его доме проводился обыск, в результате которого было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. Так же при проведении спецмероприятий в доме, где проживает Авидзба, были задержаны пятеро его охранников.