СГБ Абхазии: Авидзба и его охранники планировали принять участие в попытке госпереворота

В отношении Авидзба и его пятерых охранников возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов.

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Задержанные 4 марта Ахра Авидзба и его пять охранников, по имеющейся у СГБ Абхазии оперативной информации, планировали принять участие в попытке государственного переворота. Об этом сообщается на сайте Службы госбезопасности республики.

Отмечается, что Ахра Авидзба был приглашен в СГБ вечером 4 марта для проведения разъяснительной беседы о недопущении нахождения с ним вооруженной охраны, состоящей из иностранных граждан.

Как сообщает пресс-служба СГБ, Авидзба предложение правоохранительных органов отверг. Он был задержан и водворен в следственный изолятор СГБ. С ним были задержаны пять охранников, преимущественно граждан Украины.

В доме, в котором проживает Авидзба, в пятницу 4 марта сотрудниками СГБ и МВД были изъято оружие и боеприпасы к нему. По данному факту возбужденно уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Сухумский городской суд 7 марта избрал в качестве меры пресечения для Ахры Авидзба и четверых его охранников - Талеха Гасанова, Аслана Гуатижева, Андрея Локтионова и Станислава Культы заключение под стражу сроком на один месяц. Владимир Щербаков, также являющийся охранником Авидзба и задержанный по административному правонарушению, останется под стражей до 9 марта.

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