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Сгорел автомобиль, предположительно, грабителей банка в Сухуме

© Foto / МЧС РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Ограбление отделения "Амра-банка" на улице Аидгылара в Сухуме произошло 10 марта примерно в 12:20.

СУХУМ, 10 мар - Sputnik. Автомобиль "Ford Galaxy" загорелся днем в городе Сухум по улице Армейская, сообщает МЧС Абхазии.

В спасательном ведомстве отмечают, что сигнал о происшествии поступил в 12 часов 32 минуты. На место ЧП выехали одно пожарное и одно спасательное отделение столичного ПСО.

© Foto / МЧС РА
Автомобиль "Ford Galaxy" загорелся днем в городе Сухум

В результате пожара машина выгорела полностью, пострадавших нет.

Ранее сегодня в Сухуме произошло ограбление дополнительного офиса "Амра-банка" на улице Аидгылара. Сотрудники банка вызвали охрану. На вызов приехал сотрудник безопасности и, увидев машину с грабителями, стал преследовать ее. Очевидцы рассказали о погоне Volkswagen Transporter за автомобилем Ford на улице Аидгылара и о том, что услышали выстрелы.


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