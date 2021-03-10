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Более семи тысяч майнинг-аппаратов перевезли из Абхазии в Россию за месяц

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Майнинг в Абхазии (117)
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Первые партии экспорта аппаратов по добыче криптовалюты из Абхазии в Россию были зафиксированы сотрудниками Государственного таможенного комитета в начале февраля.

СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. С начала февраля в Россию из Абхазии было вывезено 7338 аппаратов по добыче криптовалют, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете республики.

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Это первая статистика вывоза майнинговых машин из Абхазии, ранее экспорта не наблюдалось, отметили в ведомстве.

В Абхазии до 1 июня запрещена деятельность по добыче криптовалют, а также введено временное ограничение на ввоз в страну товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют. 

Министерство внутренних дел Абхазии продолжает проводить ежедневный мониторинг по выявлению объектов по добыче криптовалюты, и осуществляет контроль за ранее отключенными от энергосети фермами.

Депутаты Парламента Абхазии 1 марта внесли поправки в законодательные акты, которые будут регулировать отношения в области майнинга.
Согласно поправкам, незаконное потребление электричества для добычи криптовалюты влечет административный штраф для граждан, индивидуальных предпринимателей и юрлиц в размере 40 МРОТ за каждый киловатт мощности подключенного оборудования, для должностных лиц – 3000 МРОТ.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Если гражданин или юрлицо нарушило закон повторно в течение одного года, незаконно потребляя электроэгнергию для добычи криптовалют, то штраф повышается до 50 МРОТ, к тому же конфискуется оборудование. Для должностных лиц при повторном нарушении штраф составит 5000 МРОТ.

Поправками предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Если гражданин или предприниматель незаконно потребляет электроэнергию с использованием оборудования по добыче криптовалюты выше 300 киловатт, то он наказывается лишением свободы на срок от одного до трех лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Такое же нарушение для должностных лиц предлагается наказывать лишением свободы на срок от одного года до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от одного до двух лет "или без такового".

Темы:
Майнинг в Абхазии (117)

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