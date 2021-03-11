Сторонники Аслана Бжания собрались у Администрации президента

В четверг 11 марта в то же время в Сухуме проходит съезд ветеранской организации "Аруаа" для обсуждения общественно-политической ситуации в стране.

СУХУМ, 11 мар - Sputnik, Асмат Цвижба. Около 200 сторонников президента Аслана Бжания собрались у Администрации президента в четверг 11 марта.

Здание Администрации охраняется более чем 100 сотрудниками силовых органов, и их становится больше. К сотрудникам МВД присоединились и специалисты МЧС. Перед входом в здание стоят железные ограждения.

Пока никаких официальных заявлений не было. Собравшиеся объясняют, что собрались, чтобы поддержать действующую власть.

Один из представителей сторонников Аслана Бжания Виталий Арлан отметил, что полностью поддерживает политику нынешней власти, и пришел на площадь, чтобы выразить свою позицию.

"Когда Бжания пришел к власти, многим это не понравилось. Но если сторонники оппозиции думают, что их намерения смогут реализоваться, то они ошибаются. Я поддерживаю Бжания и его политику, программу. Народ должен быть сознателен, делать самостоятельный выбор и помнить о Родине. Наши события видят в других государствах, это стыдно", - сказал он.

По мнению ветерана Отечественной войны народа Абхазии Гиви Ходжая, нужно прекратить руководствоваться личными интересами и "дать доработать" нынешней власти.

"Хороший он или плохой, нам покажет время, сразу хорошим никто не становится. А если другие против, пусть придут и скажут, как сделать лучше", - сказал он.

11 марта в Сухуме также проходит съезд ветеранской организации "Аруаа" для обсуждения сложившейся в стране общественно-политической ситуации.

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