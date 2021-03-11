Съезд ветеранской организации "Аруаа" по общественно-политической ситуации, сложившейся в стране, проходит в Сухуме 11 марта.

СУХУМ, 11 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Ветеранская организация "Аруаа" предложила Аслану Бжания добровольно уйти в отставку, а Парламенту назначить выборы президента Абхазии.

По словам председателя организации, необходимо прервать череду госпереворотов, а для этого Бжания по собственному желанию должен уйти в отставку, сказал Темур Гулия.

Председатель ветеранской организации "Аруаа" Темур Гулия заявил, что экономические взаимоотношения с Грузией невозможны, в противном случае это может привести к тому, что в Абхазии будет распространяться политика официального Тбилиси.

Он также подчеркнул, что с приходом нового руководства значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация в стране.

Кроме того, он добавил, что руководство страны допустило ошибку, разрешив заниматься майнингом криптовалют, после чего многие жители страны приобрели необходимое оборудование. Но затем эта деятельность была запрещена, вследствие чего жители страны понесли большие потери.

Подверг он критике и многоуровневые переговоры с Грузией. По мнению участников "Аруаа", взаимоотношения с Грузией невозможны в нынешних условиях.

Коснулся Гулия и вопроса об отравлении Аслана Бжания.

"Если он не хочет расследовать это дело, то значит, никакого отравления не было", - сказал он.

Вспомнил председатель "Аруаа" и о том, что в республику из Грузии привезли икону Божьей Матери.

Девятый съезд общественной ветеранской организации "Аруаа" проходит в эти минуты в Сухуме.

На съезд собралось более семисот человек. В повестке дня обсуждение общественно-политической ситуации в стране.