Адгур Ардзинба: оппозиция не намерена совершать госпереворот

СУХУМ, 11 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. У оппозиции не было намерения устраивать государственный переворот, заявил руководитель "Абхазского народного движения", бывший министр экономики Адгур Ардзинба на съезде "Аруаа".

Он выразил свое недоумение тем, что в Администрации президента приняты усиленные меры безопасности, стянуто большое количество силовых структур.

"Все происходящее говорит лишь о том, что страх потери власти и паранойя охватили тех, кто заполучил эту власть обманом и в результате госпереворота. Мы хотим развиваться, но мы не видим программы, концепции развития, мы не видим предложений и идей, мы не видим системных шагов и реформ. Мы не видим, чтобы власть имущие исполняли хоть какие-то свои обещания. Главный тезис власти о том, что прошел всего год и сейчас тяжелое время из-за пандемии коронавируса, не выдерживает никакой критики", - сказал Ардзинба в своем выступлении.

Съезд ветеранской организации "Аруаа" по общественно-политической ситуации, сложившейся в стране, проходит в Сухуме 11 марта. Организация предложила президенту добровольно уйти в отставку, а Парламенту назначить новые выборы главы государства.